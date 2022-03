Tällaisia ovat uudet, rakkaudennälkäiset Maajussille morsian -ohjelman maajussit: "Tykkään ottaa helposti ohjat käsiini"

Maajussille morsian -ohjelman 15. tuotantokauden uudet maajussit esiteltiin jälleen, ja mukana rakkautta etsimässä tällä tuotantokaudella on vuonna 2022 neljä naista ja neljä miestä. Ohjelman juontaa jälleen tuttuun tapaan Vappu Pimiä .

Maajussi-Anna-Reetta, 30, Kiviapaja

– Tällä hetkellä elämästäni puuttuu just se aito, oikea maajussi tästä miun runnalta. Semmoinen elämänkumppani, Anna-Reetta kuvailee.

Anna-Reetan unelmien mies olisi rehellinen, rehti sekä eläin- ja lapsirakas. Tärkeää olisi myös viihtyä maalla. Anna-Reetta toivoo myös, ettei tulevan puolison lapsiluku olisi välttämättä täynnä, sillä hän haluaisi itse vielä lisää lapsia. Hänellä on omasta takaa yksi lapsi.

Maajussi-Oskari, 30, Kärsämäki

– Vaikka on kiireitäkin paljon ja tähän ollaan sitoutuneita, mutta tavallaan pidän tätä vapaampana hommana, mitä olla toisilla töissä.

Oskarilla on taustalla yksi, seitsemän vuotta kestänyt parisuhde. Nyt hän olisi valmis uuteen rakkauteen.

– Mulla on oikeastaan kaikki valmiina, mutta se emäntä puuttuu.

Maajussi-Elina, 40, Juva

40-vuotias maajussi-Elina Juvalta on neljän lapsen äiti, jonka kotieläintilalla riittää vilinää ja vilskettä. Elina on syntynyt ja viettänyt lapsuutensa Helsingissä, nuoruutensa Porvoossa ja lukion jälkeen hän muutti Keski-Eurooppaan.

– Neljän lapsen kanssa yksin pyörittää arkea tämmöisessä miljöössä, niin tottakai siinä on omat haasteensa, Elina kertoo esittelyjaksossa.

– Kyllä mä tässä parisuhdetta haen, enkä mitään työntekijää. Täällä on niin paljon kaikkea tekemistä, että pitää olla ihminen, joka tykkää tehdä asioita.

Maajussi-Arho, 28, Rantasalmi

– Tässä nyt kun on ottanut itselleen tilaa haltuun ja asettunut tähän kotiin ja työhön, niin sitä on alkanut pohtimaan, että kyllähän olisi mukavaa, jos tässä olisi joku muukin mukana.

Maajussi-Maria, 37, Sodankylä

Sodankyläläinen maajussi-Maria hoitaa poroja harrastuksenaan ja päivätöissä hän on kirjanpitäjänä. Marian perheeseen kuuluvat kaksi tytärtä sekä yksi poika.

Maria harrastaa aktiivisesti juoksemista ja painottaa, että luonto on hänelle erittäin tärkeä.

– Luonto merkitsee todella paljon. Se merkitsee rauhaa, sielunrauhaa ja vapautta. Siellä on kaikki, mitä tarvitsee. Ei voisi kuvitellakaan asuvansa vaikka kaupungissa, Maria kertoo.

– Myös semmoisesta, missä on kipinää. Ei yksi puu pala ikinä, siihen tarvitaan kaksi.

Maajussi-Matti, 31, Konnevesi

31-vuotias maajussi-Matti on varsinainen monitoimimies – miehen titteleihin lukeutuvat niin maanviljelijä, yrittäjä kuin kanttorikin. Hän on toiminut äitinsä kotitilalla isäntänä sukupolvenvaihdoksen jälkeen nyt vajaan kolmen vuoden ajan. Vaikka Matin arki on täynnä menoja, olisi siinä kuitenkin tilaa kumppanillekin.