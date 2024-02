Maajussi-Sami on Sohvaperunat-tähti – moniyrittäjä on myös pyörähdellyt parketeilla TTK-tähtien kanssa

Maajussille morsian tulee taas ja kahdeksan rakkaudennälkäistä maajussia ympäri Suomen etsii rinnalleen sitä oikeaa elämänkumppania.

Yksi heistä on maajussi-Sami, 27-vuotias maatilayrittäjä Paimiosta. Sami pyörittää neljännessä polvessa sukutilaa, jossa viljellään kauraa, härkäpapua sekä hevosenheinää. Lisäksi Samilla on koneurakointiyritys, jossa tehdään maaurakointia, maatilaurakointia ja metsätöitä.

– Olen tämmöinen iloinen, yritteliäs ja avoin sekä sisäsiisti yksilö.

Sami on entuudestaan televisiosta tuttu, sillä hänet on nähty serkkunsa Wernerin kanssa kotimaisia ohjelmia ruotimassa Ylen Sohvaperunat-ohjelmassa.

Ohjelmaan Sami päätyi siskonsa ilmoittamana. Tosin aika moni muukin on vuosien varrella Samille uhkaillut, että ilmoittaa tämän mukaan, joten mahdollisuus lähteä ohjelmaan on ollut ilmoilla jo tovin. Mukaan pääsy oli Samille iloinen yllätys, sillä ohjelmakin on entuudestaan tuttu.

– Sisko on nyt toistaiseksi ainut joka sen on tehnyt – kai. Voihan se olla, että joku muukin on, mutta siskon pyyntö meni läpi, maajussi nauraa.

Taustallaan Samilla on useampi parisuhde, joista pisin on kestänyt 3,5 vuotta. Sinkkuna hän on nyt viihtynyt kesästä lähtien.

"Sitä oikeaa" rinnalle ei ole kuitenkaan löytynyt. Samin aiemmat kumppanit eivät ole itse olleet maalta kotoisin, ja maatilan elämiseen kuuluvat kuitenkin omanlaisensa käytäntönsä. Samin kotitila sijaitsee noin kymmenen minuutin päässä Paimion keskustasta.

– On siinä hieman eri tavalla tekemistä kuin kerrostalokämpässä. Se elämä maalla on kuitenkin vähän erilaista.

Huomioiva kumppani

Samille on ehdottoman tärkeää, että hän saa jatkaa sukutilansa toimintaa. Haaveissa siintää oman perheen perustaminen ja lapset, jotka voisivat jonain päivänä puolestaan astua Samin tilalle.

Maajussi kertookin salaa haaveilevansa etenevänsä elämässään siten, että voisi jo noin viisikymppisenä alkaa hieman "hieman himmailla" ja tehdä tilaa tuleville tilanjatkajille.

– Jos pystyisi vaikka kesämökin ostamaan ja elelemään sitten siellä. Sitä kohti mennään, täytyy olla jotain tavoitteita elämässä, jotta pääsee etenemään. Jos velloo vain vanhoissa, tapahtuneissa asioissa, niin ei se vie ihmistä eteenpäin.

Kumppanina Sami itse haluaa puhua asioista suoraan. Lisäksi hän mieluusti huomioi kumppaniaan esimerkiksi lahjoja antamalla, varsinkin kun työpäivät saattavat joskus venyä ja yhteinen aika jäädä vähäisemmäksi.

– Olen joskus jollekin sen jopa sanonut, että nyt kun olen viisi tuntia kauemmin töissä, niin sitten voidaan mennä kylpylään taas vaikka sillä rahalla. Ajattelen kumppania sitten kuitenkin koko ajan. Arvostan toista, joka jaksaa sitä, että välillä ollaan vähän pidempään töissä, kun tässä yrittäjiä ollaan.

Tulevalta kumppaniltaan Sami toivoo avoimuutta, iloisuutta sekä huumorintajua. Yleinen optimismi on iso plussa, ja kuten arvata saattaa, olisi myös tärkeää viihtyä maalla.

– Saisi olla sellainen lupsakka kaikin puolin, Sami myhäilee.

Tanssitaustaa ja tuttuja TTK-tähtiä

Yritteliäisyydestä – tai yrittäjyyden ymmärtämisestä – ei myöskään olisi haittaa. Työntekijää Sami ei missään nimessä tilalleen etsi, mutta mikäli kiinnostusta ja intoa on, saa puoliso osallistua tilan toiminnan pyörittämiseen.

Eniten Samia sytyttää sellainen ihminen, joka on rohkeasti oma itsensä ja suhtautuu positiivisesti asioihin sekä katsoo optimistisesti tulevaisuuteen. Luonnollisuus on myös Samilla kaunista.

Olisi myös hyvä, jos kumppani pitäisi aktiivisesta elämästä sekä pitäisi itsestään huolta. Sekä terveet elämäntavat, että huoliteltu olemus tekevät vaikutuksen.

Samilla itsellään on aktiivinen urheilutausta, sillä hän harrasti aikoinaan useiden vuosien ajan kilpatanssia. Sieltä lienee peruja myös se, että esimerkiksi treffeille Sami tykkää itse pukeutua astetta paremmin. Omista tanssiajoista alkaa olla jo tovi, mutta Sami on mielessään kutkutellut ajatusta siitä, että palaisi joskus parketeille kymppitanssien maailmaan.

– Tanssiminen on ihan järkyttävän hyvä liikunnan laji, siinä tulee niin kattavasti erilaisia asioita. Tässä vanhemmitenkin on huomannut, miten paljon hyötyä siitä tanssista on ollut nuorena, kun on ollut notkeutta, ja vieläkin sitä on hiukan jäljellä.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaa Sami on seuraillut vuosien saatossa, mutta viime syksynä hieman erilaisin silmin, sillä hänen vanha tanssikaverinsa Valtteri Palin ohjelmassa Yeboyahin tähtiopettajana. Kaksikko sijoittui ohjelmassa kolmanneksi. Sami ja Palin ovat tanssineet aikoinaan samassa ryhmässä.

– Hänen kanssaan silloin tanssittiin samaan aikaan. Mikko Ahti on ollut opettajani, joka myös ollut TTK:ssa opettajana.

Katso videolta Töllötuomareiden arviot uusista maajusseista! Yksi maajusseista on entuudestaan tv:stä tuttu.

17:59