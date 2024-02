Maajussi-Teemu perusti maatilansa käytännössä aivan tyhjästä: "Perse oli niin auki, että sydämeen asti tuuli"

39-vuotias maajussi- Teemu löytyy tästä joukosta. Kurikassa asuva Teemu pitää isoa maitotilaa, jossa kasvatetaan myös nuorkarjaa ja pelloilla rehua. Teemu itse ei ole maatilalta kotoisin, vaan hän osti vuonna 2006 huonossa kunnossa olleen tilan itselleen ja on siitä edelleen laajentanut ja kehittänyt sitä nykyiselleen. Nykyään Teemun tilalla on hänen itsensä lisäksi kahdeksan työntekijää.

– Se työ nyt on ollut aika lailla sellainen määrittelevä tekijä tässä elämässä. Aika lailla koko kropalla tässä on tehty, kun tässä on aika sellaisista vaatimattomista lähtökohdista lähdetty.