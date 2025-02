Maitotilaa pyörittävän 23-vuotiaan maajussi-Antin voi bongata vapaa-ajalla esiintymislavoilta

Maajussi-Antti tähtää perheensä maatilan seuraavaksi isännäksi ja vapaa-ajallaan suhtautuu intohimoisesti esiintymiseen.

Maajussille morsian -ohjelmassa tavataan tänäkin vuonna liuta maajusseja, jotka ovat valmiita löytämään rinnalleen elämänsä rakkauden. Kauden ensimmäisessä jaksossa esitellään kahdeksan eri-ikäistä maajussia ympäri Suomea – sekä eräs Espanjassakin elämäänsä viettävä.

23-vuotias kestiläläinen Antti löysi tiensä ohjelmaan hakeutumalla siihen itse. Jälkikäteen hän sai kuitenkin kuulla siskonsa pohtineen omalle puolisolleen, että mikäli hänen veljensä "ei nyt älyäisi" hakea mukaan, niin hän olisi itse tarttunut toimeen ja ilmoittanut veljensä mukaan.

Antti ylläpitää maitotilaa yhdessä isänsä kanssa. Maajussi kuvailee olevansa elämänmyönteinen sekä omasta mielestään sisimmissään varsin herkkä ihminen. Herkkyys näkyy Antissa hänen mukaansa muun muassa siten, että hän aistii hyvin nopeasti sen, mikäli toisella ihmisellä ei ole hyä olla.

– Kyllä ne kyyneleet irtoavat muustakin kuin sipulin pilkonnasta ja nuotion savusta. Se on yksi piirre, mikä on aina tosi tärkeää mainita. Kyllä myös todella nauravainen ja iloinen ihminen olen, sekä tekevä ja ahkera.

Maajussille morsian -ohjelmaan Antti päätti hakeutua pitkästyttyään deittailuun ja koettuaan suhdeasioissa raskaitakin pettymyksiä. Hän miettii, että olisivatko aiemmat kumppanit kenties pelästyneet sitä, että Antin vakaana tavoitteena on ryhtyä perheensä maatilan isännäksi.

Maajussi-Antille tuleva kesä on kolmas, jonka hän viettää osittain kesäteatterin lavalla.

Taustallaan Antilla on kaksi suhdetta, jotka ehtivät hieman vakavammalle pohjalle. Lisäksi hänellä on ollut lyhyempiä tapailusuhteita.

Tulevan kumppanin suhteen Antilla ei ole liiemmin tarkkoja toiveita, vaan hän kuvailee olevansa "aika kaikkiruokainen". Häntä sytyttää ihmisessä huumorintaju sekä se, että osaa ottaa toiset ympärillä olevat huomioon.

– Kyllä minua sytyttää myös sellainen tietynlainen räväkkyys naisessa kyllä.

Sen sijaan pinnallisuus ja itsekeskeisyys ovat asioita, jotka eivät Anttia innosta.

– Kyllä ne ovat ehdottomasti sellaisia red flageja.

Tulevaisuuden osalta Antti haaveilee muun muassa perheen perustamisesta, ja olisikin nyt valmis löytämään parisuhteen, jonka kanssa tähän tähdättäisiin. Anttia ei myöskään haittaisi, vaikka saisi kirjeitä sellaisilta ihmisiltä, joilla olisi jo entuudestaan omia lapsia. Siitä hänellä itseasiassa on jo entuudestaan kokemustakin.

– Aikanaan olen tapaillut yhtä ihmistä, kellä oli jo kaksi lasta aikaisemmasta suhteesta. Silloinkin mietin sitä, että entä jos he asuisivat täällä.

Toinen iso haave olisi, että Antti voisi yhdessä puolisonsa kanssa asua ja elää hänen perheensä tilalla Siikalatvalla. Olisi mukavaa jos tuleva kumppani haluaisi osallistua tilan toimintaan yhdessä Antin kanssa, vaikka ei mahdotonta olisi sekään, että kumppani kävisi omissa töissään.

– Se on itsestä pelkkää plussaa, jos toinen haluaa myös olla tässä maatilahommassa mukana ja kehittämässä tätä tilaa minun kanssani.

Tällä hetkellä Antti ei asu itse maatilalla, sillä hänen vanhempansa asustavat siellä yhä. Kyseessä on kuitenkin tilapäinen ratkaisu.

– En ala enää vanhusten kanssa asumaan näillä kymmenillä, Antti nauraa.

Antti ei näe välttämättä maatilaa omaksi "loppusijoituspaikakseen" ja esimerkiksi vanhemmalla iällä voisi kuvitella itsensä asumassa jossain muuallakin. Nyt tähtäimenä on kuitenkin tilan sukupolvenvaihdos, joka jonain päivänä koittaa ja jonka myötä Antista tulisi maatilan isäntä – hyvin pitkäksikin aikaa. Muualle hän ei ole siis tällä hetkellä valmis kotipaikkakunnaltaan muuttamaan.

– Oman työikäni haluaisin asua tässä kototilalla kyllä.

Muita intohimoja

Maajussina olemisen lisäksi Antilla on toinen suuri intohimo elämässään: hän on hyvin innokas näyttelijä paikallisessa kesäteatterissa Hyvölänrannan nuorisoseuralla. Edessä Antilla on kolmas kesäteatterikesä.

Antin mukaan into näyttelemiseen syttyi jo yläasteella, jolloin hän oli myös hyvin aktiivisesti mukana koulun näytelmissä. Sen jälkeen tuli useamman vuoden tauko, kunnes muutamia vuosia sitten mahdollisuus tipahti hänen eteensä yllättävässä tilanteessa.

– Olin yhdessä talossa lomittamassa, niin siellä sitten talon isäntä kysyi, että miten olisi, haluaisinko lähteä näyttelemään. Sitten makustelin sitä vähän aikaa ja sanoin, että kyllä minä lähden. Siinä ei kauaa mennyt, kun pidettiin jo ensimmäistä kokousta, että mitä me näyteltäisiin seuraavana kesänä.

Tällä hetkellä Antti on hyvin tyytyväinen siihen, millaisissa kantimissa hänen näyttelijänuransa on. Toki mielessä on toisinaan kutkutellut se, voisiko joskus olla mahdollista päästä isommille näyttämöille, mutta toisaalta maatila kulkee aina ensimmäisenä Antin prioriteettilistalla.

– Tämä vaatii kuitenkin tosi paljon aikaa ihan joka päivä, niin kyllä se vähän semmoinen vaikea yhtälö on.

– Mutta en missään nimessä sulje sitä pois.

Antti on myös kutkutellut mielessään sitä mahdollisuutta, että tuleva kumppani voisi myös olla kiinnostunut näyttelemisestä. Häntä ilahduttaisi suuresti se, mikäli yhteisen katon alla asuisi kaksi innokasta näyttelijää. Jos intoa on, niin mukaan saa kyllä tulla.

Tällä hetkellä Antti työstää tulevaa kesää varten roolia, jossa pääsee tulkitsemaan rovaniemeläistä poromiestä. Muuten rooli on lähtenyt Antin mukaan luonnistumaan melko hyvin, mutta murteessa on yhä työstämistä.

Maajussi on itsekin saanut varsin paljon vastuuta näytelmissä, sillä kyseisessä teatterissa ohjaajaa ei ole, vaan näyttelijät suunnittelevat ja toteuttavat itse alusta loppuun sekä roolihahmonsa asuineen ja maneereineen sekä kehittävät näytelmän rekvisiitan.

Antin lavakokemus ei rajoitu teatterilavoille, vaan hän on kertomansa mukaan lisäksi innokas laulamaan karaokea ja on ollut jopa taannoin kisaamassa sen lajin saralla.

– Bravuurit ovat ehkä hieman raskaammalla musiikin alalla. Aikanaan kun aloin sitä harjoittelemaan yksillä tutuilla, niin sanottiin, että "kyllä se Antti aikamoinen jukeboksi on". Lähtee melkein mikä tahansa tyylilaji tai kappale. Kärjistetysti ja suoraviivaisesti ehkä sanottu, mutta kyllä itsekin olen vähän sitä mieltä, että hyvin paljon näitä artisteja ja heidän kappaleitaan tunnen kyllä. On niitä tullut tulkittua.

Maajussille morsian -esittelyjakso keskiviikkona 26. helmikuuta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.