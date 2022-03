Tässä ovat uudet, rakkautta etsivät maajussit! Mukana neljä naista ja neljä miestä

MTV:n Maajussille morsiamen15. kaudella sydämensä avaa jälleen uusi joukko maajusseja ja maajussittaria. Kausi starttaa torstaina 10.3. esittelyjaksolla, joka saapuu maksuttomaan mtv-palveluun jo vuorokauden vaihtuessa ja esitetään MTV3-kanavalla klo 21 alkaen. Jaksossa tutustutaan kahdeksaan rohkeaan mieheen ja naiseen, jotka ovat tosirakkautta vailla. Perinteisten kasvinviljely- ja karjatilojen lisäksi mukana on myös kesäkukkaviljelyä, poronhoitoa ja kotieläinpihaa.

Maajussit ovat ikähaarukaltaan 23-40-vuotiaita ja tiloja löytyy ympäri Suomea. Pohjoisin tila sijaitsee Sodankylässä ja etelässä päästään käymään aivan länsirannikon Laitilasta itärajalle Kiviapajaan asti.

Maajussit ovat monessa eri elämäntilanteessa, mutta kaikki ovat valmiita löytämään vierelleen puolison jakamaan niin arkea kuin elämän tähtihetkiäkin. Monilla tulevaisuuden toiveissa on myös perheen perustaminen. Kaikki heistä lähtevät nyt rohkein mielin etsimään kumppania, joka täyttäisi maatalon tosirakkaudella.

Ohjelman juontaa Vappu Pimiä, jolle tuleva Maajussille morsian -kausi on jo kuudes.

– On mahtavaa olla taas etsimässä maajussien kanssa rakkautta, varsinkin kun viime kaudella syntyi niin mieletön rakkaustarina Kallenja Niinan välille. Mukana on taas ihania maajusseja, jotka ovat lähteneet rohkeasti hakemaan elämänkumppania ja siinä on hienoa olla tukena. Kumppania haetaan niin arkiseen elämään kuin elämän tähtihetkiin, joten sen oikean löytäminen on tärkeää, Vappu Pimiä kertoo.

Heti esittelyjakson jälkeen avautuu mahdollisuus kirjoittaa maajusseille. Ohjeet kirjeiden kirjoittamiseen löytyy osoitteesta mtv.fi/haemukaan.

Tutustu maajusseihin!

Anna-Reetta, 30, Kiviapaja

Anna-Reetan lypsykarjatila sijaitsee Savonlinnan lähellä Kiviapajalla. Tilaan kuuluu lypsy- ja nuorkarjan lisäksi metsää ja vuokramökkejä. Sukupolvenvaihdos on kohta tulossa tilalle ja tuleva emäntä on nyt isäntää vailla. Tila ei suinkaan jää paikoilleen pyörimään uuden emännän käsissä vaan tulevaisuudelle on paljon suunnitelmia. Omin sanoin päätökset tehdään jalat maassa ja järki päässä.

Tilan pyörittämisen vastapainoksi Anna-Reetta harrastaa metsästystä, kalastusta ja ratsastusta. Kesäisin tie vie ahkeraan lavatansseihinkin. Anna-Reetan elämään kuuluu tärkeänä osana myös 3-vuotias lapsi.

Anna-Reetta toivoo löytävänsä maatilan elämää ja arkea arvostavan miehen, jolla olisi intoa myös tarttua tilan toimiin. Kiinnostuksen saa heräämään huumorintajuinen ja rehti mies, josta olisi ehkä myös kalakaveriksi ja lavatansseissa pyörähtämään.

Victoria, 31, Laitila

Rauman lähellä Laitilassa asuva Victoria kasvattaa kesäkukkia ja pyörittää kesäisin puutarhamyymälää. Tilaan kuuluu seitsemän kasvihuonetta, joissa kasvatetaan useaa eri lajiketta kesän myyntiin. Tilan vuoteen sisältyy myös hiljaisempaa aikaa, mutta sesonkina tehokkaalla emännällä riittää tekemistä.

Iloinen ja topakka Victoria harrastaa intohimoisesti kuntoilua ja käykin ahkeraan kuntosalilla. Hän rakastaa myös luonnossa liikkumista ja toiminnan hiljaisena aikana on vapautta myös matkustella. Victorian arjessa on mukana myös kaksi lasta.

Vierelleen hän kaipaa rehellistä ja kypsää miestä, josta olisi tukea sesonkiajan kiireisiin ja seuraa vapaa-ajan rientoihin. Puolisolta kaivataan aktiivista elämäntapaa ja aikaansaavaa asennetta. Victoria ei haaskaa aikaa, jos se oikea tulee vastaan, vaan on valmis hyppäämään syväänkin päähän.

Joonas, 23, Voltti

JoonaksenSeinäjoen lähellä sijaitsevalla kasvinviljelytilalla kasvatetaan muun muassa sokerijuurikasta ja tärkkelysperunaa. Viljelysten lisäksi tilan toimintaan kuuluu metsänhoito ja koneurakointi. Nuoresta iästä huolimatta Joonas on ollut tilan isäntä jo pidemmän aikaa ja kehittää tilaa innolla. Suunnitelmia on pitkälle tulevaan ja ainoa mikä tilalta uupuu nyt on emäntä.

Vapaa-ajallaan nuori maajussi ei suinkaan lepää laakereillaan. Käynnissä ovat agrologin opinnot ja harrastuksia riittää musiikin ja ilmailun parissa. Joonas soittaa pianoa ja harrastuksesta lähteneestä DJ:nä toimimisesta on tullut jo toinen ammatti. Pari vuotta sitten Joonas päätti myös toteuttaa pitkäaikaisen unelman ja lähti ottamaan lentotunteja. Lentolupakirjakin on jo kohta taskussa.

Puolisolta Joonas hakee positiivista luonnetta ja huumorintajua. Hän ei etsi tilalleen työntekijää, mutta kiinnostus maatilan elämää kohtaan on tärkeää onnellista yhteiseloa ajatellen. Tulevaisuudessa toiveena on perheen perustaminen, vaikka tähän ei nuorella isännällä ole kiire.

Matti, 31, Konnevesi

Jyväskylästä pohjoiseen sijaitsevalla Konnevedellä on Matinemolehmätila, jossa kasvatetaan lihakarjaa ja viljellään rehuviljaa. Insinööriksi opiskellut Matti ei alkujaan ollut ryhtymässä maajussiksi, mutta veri veti kuitenkin maatalouden pariin ja hän on toiminut sukutilan isäntänä nyt pari vuotta. Suunnitelmat ovat tulevaisuudelle suuret ja seuraava askel on rakentaa tilalle pihatto ja hankkia lisää peltopinta-alaa.

Tilan toimien ohessa musikaalinen Matti soittaa harmonikkaa ja toimii kanttorina. Yrittäjyys innosti jo nuorena ja Matti perusti kavereineen vanhaan navettaan navettakinoksi nimetyn elokuvateatterin. Nykyään elokuvateattereita on jo kolme ja niiden pyörittämisessä on Matilla osansa.

Matti kaipaa kumppania, jonka kanssa jakaa tilan arki. Olisi tärkeää, että tuleva puoliso ymmärtää maaseudun elämäntapaa ja arvoja. Puolison lisäksi toiveissa olisi perustaa perhe ja saada sukutilallekin jatkaja.

Oskari, 30, Kärsämäki

Oskarin tilalla Kärsämäellä kasvaa 250-päinen lihakarja, jonka lisäksi tilaan kuuluu 70 hehtaaria kasvinviljelypeltoa. Kyseessä on sukutila, mutta toimintaa oltiin jo ajamassa alas. Oskarin ottaessa ohjat käsiin vuonna 2019 hän lähti kehittämään tilaa ja aloitti karjatuotannon nollasta.

Tilassa riittää puuhaa, joten aikaa ei juuri harrastuksille ole liiennyt. Vapaa-ajallaan Oskari viettää aikaa ystävien kanssa ja harrastaa talvisin moottorikelkkailua. Sopivan puolison löytyessä aikaa olisi toki järjestettävissä yhteisiin rientoihin ja Oskari onkin hyvin sosiaalinen persoonaltaan.

Tila kaipaa emäntää niin toimintaan kuin vapaa-aikaan ja perheen perustaminenkin on tulevaisuuden näkymissä. Oskarin kiinnostuksen saa heräämään nainen, jolla on elämäniloa ja joka on rehellinen ja maanläheinen.

Maria, 37, Sodankylä

Poronomistajuus on tullut Sodankylässä asuvalle Marialleverenperintönä. Isomman paliskunnan toiminnassa mukana oleva Maria edustaa kasvavaa määrää nuorempaa ja naispuolista toimijaa. Marian porot kulkevat pääosin isompien tokkien mukana, mutta osa on myös kotihoidossa. Poronhoitovuoteen kuuluu myös isompia tapahtumia kuten erottelut. Päivätöikseen Maria toimii kirjanpitäjänä kaivoksella.

Maria harrastaa lenkkeilyä ja juoksee puolimaratoneja. Luonnossa liikkuminen on tärkeää niin fyysisen kuin henkisen kunnon ylläpitämiseksi. Lapsia Marialla on entuudestaan kolme.

Puolisoksi Maria toivoo omilla jaloilla seisovaa, varmaa miestä yhteistä arkea pyörittämään. On tärkeää, että mieheltä löytyy kiinnostusta lappilaiseen elämäntapaan ja intoa asua tulevaisuudessa pohjoisessa. Aktiivista elämäntapaa viettävä Maria tahtoo vierelleen ihmisen, joka innostuu tekemään ja liikkumaan.

Arho, 28, Rantasalmi

Rantasalmella Arhontilalla elää 50-päinen lypsy- ja nuorkarja, minkä lisäksi toimintaan kuuluu metsänhoitoa. Arhosta tuli viime vuoden kesällä isäntä sukutilalle, jonka toiminnassa on muita perheenjäseniä mukana. Maatilan isännyys ei suinkaan ole aina ollut selkeä päämäärä vaan Arho on opiskellut muun muassa biotieteitä. Maatilan elämä oli kuitenkin lopulta se omimmalta tuntuva asia.

Tilan töihin vastapainona Arho pitää luonnossa liikkumisesta ja ulkoileekin koirien kanssa päivittäin pitkiä lenkkejä. Laskettelu on myös mieluisaa ajanviettoa ja talvella tuleekin tehtyä reissuja pohjoiseen.

Arho etsii luotettavaa ja eläinrakasta puolisoa ja maaseudun rauhallisen elämänmenon on oltava mieleen. Arholla on elämä nyt mallillaan, mutta puoliso ja tulevaisuudessa lapset uupuvat vielä.

Elina, 40, Juva

Kaupungissa kasvaneella Elinalla veri on aina vetänyt maalle. Pitkäaikainen unelma täyttyi kuusi vuotta sitten, kun Elina osti miehensä kanssa Niemen tilan. Tilasta päätettiin tehdä kotieläinpiha, jonka toiminta alkoi vuonna 2020. Tilalla on muun muassa hevosia, lehmiä, laamoja, vuohia, kanoja ja ankkoja ja kesäisin tilalla pyöritetään myös kahvilaa. Toiminta on nyt ollut sesonkiluonteista, mutta tulevaisuudessa on tarkoitus olla auki vuoden ympäri.

Elinan elämää täyttää eläinten lisäksi neljä lasta, joten puuhaa riittää. Tilan ylläpidossa ja kehittämisessä on myös oma työnsarkansa. Omaa aikaa ottaessaan Elina pitää maalaamisesta ja luonnossa liikkumisesta.

Puolisoksi Elina toivoo löytävänsä eläin- ja lapsirakkaan miehen, joka olisi luotettava ja varma. Tilalla ei tekeminen lopu, joten olisi hyvä, että miehellä ei ole peukalo keskellä kämmentä, vaikka mikään remontti-reiskakaan ei tarvitse olla.