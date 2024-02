Maajussi-Atso tunnetaan spontaaniudestaan – tällaista puolisoa hän etsii rinnalleen: "Kuitenkin olen aika menevä"

Heidän joukossaan on 44-vuotias maajussi- Atso , joka asuu sukutilallaan Karkkilassa. Tila on Atson lapsuudenkoti, josta hän lähti maailmalle 16-vuotiaana muuttaessaan Helsinkiin lukioon.

Sittemmin Atso on asunut useissa eri kaupungeissa sekä maissa: maajussi on ehtinyt käydä kääntymässä pidemmät ajanjaksot Kanadassa, Tanskassa sekä Ruotsissa. 2019 Atso rantautui Ruotsista takaisin Suomeen ja kotipaikkakunnalleen ja lunasti äidiltään puolikkaan osuuden lapsuudenkodistaan.

– Totta kai aina on avoimena. Kun tilaisuuksia tulee, niin asiat sitten järjestyy miten niitä haluaa järjestellä. Vähän sellaisella ajatuksella sitten tässä on myös oltu.

Atso on harrastanut paljon teatteria ja tanssia sekä tehnyt pitkään kehon ja mielen hyvinvointiin liittyviä opintoja sekä harjoitteita. Hänen tilansa navettaa on käytetty juhlatilana, mutta Atso haluaisi kehittää sitä edelleen niin, että siellä voisi järjestää esimerkiksi hyvinvointiretriittejä.

Elämänkumppania kohti

– On jotenkin ajatellut sillä lailla, että asiat loksahtavat kohdalleen sitten, kun on sen aika, jos on edes loksahtaakseen. Sitten toisaalta, kun on ollut koulussa töissä opettajana ja on jotenkin semmoinen sosiaalinen akku usein aika tyhjä, ja uuteen ihmiseen tutustuessa täytyisi olla vähän tilaa siellä sosiaalisessa akussa, Atso naurahtaa.