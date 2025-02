Villen, 58, vaisto on johdattanut pop-artistiksi, muotoilijaksi ja yrittäjäksi kahden maan välille – nyt myös rakkautta etsiväksi maajussiksi

Espanjan Aurinkorannikon ja Salon välillä reissaava maajussi-Ville toivoo löytävänsä kumppanin, jolla on elämänkokemusta, itsevarmuutta ja mielenkiintoa ympäröivää maailmaa kohtaan.

Maajussille morsian -ohjelmassa tavataan tänäkin vuonna liuta maajusseja, jotka ovat valmiita löytämään rinnalleen elämänsä rakkauden. Kauden ensimmäisessä jaksossa esitellään kahdeksan eri-ikäistä maajussia ympäri Suomea – sekä yksi, joka elää noin puolet vuodestaan Espanjassa.

Hän on maajussi-Ville, 58, joka on jakanut aikansa Espanjan Fuengirolan ja Salon välillä noin kymmenen vuoden ajan. Ville tekee pääasiassa töitä oman oliiviöljybisneksensä parissa sekä muotoilijana niin ikään omalle yritykselleen.

Ville kertoo, että oli päätyä Maajussille morsian -tuotantoon jo aiemmin – joskin sen sisarsarjaan Maajussille morsian maailmalla, jota on tehty kaksi tuotantokautta.

– Vävypoikani sisko minulle kerran sanoi, että miksi ihmeessä et hae siihen, kun hän tiesi, että minä täällä näitä oliiviöljyjä tuotan Espanjassa ja että olin sinkkuna, jo silloin.

Maajussi sattui myös tuntemaan entuudestaan ohjelman juontajan Vappu Pimiän ja oli hänenkin kanssaan yhteyksissä asian tiimoilta. Ville ei kuitenkaan lopulta päätynyt sisarsarjaan, mutta hänelle ehdotettiin osallistumista runkosarjaan. Hän oli itsekin asiaa jo aikanaan pohtinut, joten myöntävä vastaus oli helppo antaa nopeasti.

Ville talvehtii Espanjassa, mutta lumien sulamisen aikoihin hän palaa Suomeen, jossa viettää pitkälti keväät, kesät ja syksyt. Espanjassa Ville viettää yleensä yhtäjaksoisesti 3-4 kuukautta. Fuengirolassa vietettyä aikaa määrittelee pitkälti oliivien elinkaari, ja niiden sadonkorjuu ajoittuu usein loppusyksyyn tai talven alkuun. Se kyllä sopii Villelle.

– Jos miettii, että haluaa karata Suomen kamalaa, synkkää talvea, niin tämän toimialan aikataulu on siihen just sopiva, Ville nauraa.

Aivan perinteinen maajussi Ville ei siis ole, omienkaan sanojensa mukaan. Hän on ehtinyt tehdä elämässään monenlaista. Ville on tehnyt töitä muusikkona, tuotesuunnittelija-muotoilijana ja elokuva-alallakin: hän on toiminut muun muassa tuottajana ohjaaja Aleksi Mäkelän uran alkuvaiheen elokuvissa.

Läpi elämänsä Ville kuvailee olleensa innokas tarttumaan uusiin asioihin, vaikka hänellä ei olisi ollut valtavasti kokemusta entuudestaan. Esimerkiksi oliiviöljyn tuotantoon liittyvää tietotaitoa Villellä ei ollut silloin, kun hän päätti puuhaan ryhtyä.

Niistä piirteistään Ville kertookin olevansa ylpeä: luovuudestaan sekä rohkeudestaan heittäytyä uusiin asioihin.

– Läpi elämäni olen ollut rohkea, taiteellinen ja innovatiivinen. Olen tehnyt ja keksinyt lukemattomia uusia tuotteita ja asioita, ja monia niistä on kopioitu ja ideoitani jopa varastettu. Mielestäni se kuitenkin vain todistaa sen, että olen osannut luoda jotakin sellaista, mitä muut eivät ole osanneet.

Uusi rakkaus kiikarissa

Ville on hyvin tyytyväinen siihen, millaista hänen elämänsä on tällä hetkellä. Asiat ovat hyvällä mallilla, hän itse on terve ja arki on mielenkiintoista sekä innostavaa. Itseään Ville kuvailee iloiseksi, ulospäin suuntautuneeksi ihmiseksi. Toisaalta aikaa kuluu toisinaan myös maailman asioita syvällisemmin pohdiskellen.

Parisuhdetaustallaan Villellä on muutamia pitkiä suhteita. Naimisiin hän ei ole koskaan päätynyt, vaikka on ollut aikoinaan muutaman kerran kihloissa.

– Eihän sekään ole koskaan poissuljettu vaihtoehto elämässä.

Villellä on kaksi lasta ja vajaa vuosi sitten hänestä tuli myös isoisä.

– Olen jo tämmöisessä vaiheessa elämääni. Koen kyllä olevani hyvin nuori ukki, mutta kuitenkin. Sekin oli ihan mahtava juttu.

– Ehkä nyt ennemmin haen sellaista kumppania, jolla myös sitten ehkä olisi tällainen elämäntilanne jo. Mutta eipä sekään ole (poissuljettu), kaikki on aina mahdollista.

Nyt Ville toivoisi löytävänsä kumppanin, jonka kanssa voisi jakaa yhteisen elämän. Hän on avoin erilaisille vaihtoehdoille eikä pitäisi esimerkiksi mahdottomana, että kumppani asuisi toisessa maassa. Olisi kuitenkin tietysti mukavaa, mikäli tuleva puoliso pystyisi viettämään Villen kanssa aikaa myös Espanjassa.

– Ei koskaan voi tietää, ennen kuin tutustuu ihmisiin ja tavallaan jos käy se naksaus, että ihastuu ja rakastuu johonkin, niin sittenhän sitä aletaan katsoa, että miten se peli siitä rakentuu.

– On niin monenlaisia mahdollisuuksia. Minäkin ihan todella tykkään olla Suomessa ja en ole toistaiseksi ainakaan ajatellut kokonaan muuttaa tänne Espanjaan.

Villellä on ollut parisuhteita itseään vanhempien sekä nuorempien naisten kanssa. Ihminen on tärkein, ei ikä. Häntä viehättää ennen kaikkea fiksu, persoonallinen, itsensä kanssa sinut oleva, tyylikäs nainen, jolta löytyy myös elämänkokemusta ja kiinnostusta ympärillään olevaa maailmaa kohtaan.

Kiinnostuksenkohteikseen Ville luettelee muun muassa designin, muodin, ruokakulttuurin, historian, sekä matkailun. Vaikka Ville on liikunnallinen ihminen, ei hän liiemmin itse seuraa urheilua.

– Kenenkään naisen ei tarvitse pelätä, että istuisin sohvaperunana ja kyttäisin lätkää tai jalkapalloa. Se ei ole minun elämääni. Ehkä muunlaiset asiat kiinnostavat enemmän.

Ville viihtyy mieluusti toisinaan iltaisin ravintolassa ystävien kanssa hyvän ruuan ja esimerkiksi musiikin äärellä, mutta karaokebaareihin häntä ei saa lonkero kädessä istumaan. Kumppanin runsas alkoholinkäyttö sekä tupakointi ovatkin asioita, jotka saavat hänen mielenkiintonsa lopahtamaan nopeasti.

Parisuhteessa ei Villen mielestä koskaan voi "omistaa toista" eikä myöskään kumppaniaan voi tai pidä muuttaa. Kaikki perustuu kahdenkeskiseen, täydelliseen luottamukseen ja siihen, että arvostaa toista ja antaa myös tilaa. Villelle hyvin tärkeää elämässä on olla aina rehellinen, ja hän odottaa sitä myös läheisiltään ihmisiltä, kuin myös sitä, että asiasta kuin asiasta voidaan keskustella.

– Pyrin kohtelemaan toista ihmistä samalla tavalla kuin toivon, että minuakin kohdellaan.

– Haluan kunnioittaa toista ihmistä ja hänen tekemisiään sekä valintojaan, olla myös apuna kaikessa siinä, mitä hän tekee. Elämähän on tällaista, minullakin on kaikenlaista projektia, kaikenlaista touhua ja uraa tässä koko ajan tekee, niin vastaavasti haluan olla rinnalla ja tukena sille toiselle ihmiselle, oli se sitten mitä tahansa, mitä hän haluaa tehdä.

Vanhana pop-artistina Villellä on myös yksi lupaus antaa tulevalle kumppanilleen, mikäli sellainen Maajussille morsian -ohjelmasta löytyy.

– Haluan säveltää uudelle kumppanilleni maailman kauneimman rakkauslaulun.

Maajussille morsian -esittelyjakso keskiviikkona 26. helmikuuta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.