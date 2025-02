Erään yön pimeinä tunteina maajussi-Ritva, 54, repäisi: "Rakkaudennälkä sai minut mukaan"

Posiolle oman yrityksensä vuosikymmenten saatossa luonut maajussi-Ritva on nyt sellaisessa elämäntilanteessa, että uudelle kumppanille ja rakkaudelle olisi hyvin tilaa.

Maajussille morsian -ohjelmassa kahdeksan eri ikäistä, erilaisissa elämäntilanteissa olevaa ja erilaisia töitä tekevää maajussia etsii jälleen rakkautta rinnalleen. Maajussit asuvat eri puolilla Suomea, ja yksi heistä viettää osan vuodestaan myös Espanjassa.

Maajussi-Ritva, 54, on Posiolla asustava maajussi, joka on perustanut aikoinaan Korpihilla-nimisen käyntikohteen, jonne on luonut oman elämäntyönsä. Ritva hakeutui itse Maajussille morsian -ohjelmaan katseltuaan ohjelmaa viime vuonna ja ajateltuaan, että nyt hänellä voisi olla hyvä sauma elämässään etsiä rakkautta. Itse hakemuksen hän päätyi tekemään hyvin ex tempore, keskellä yötä.

– Rakkaudennälkä sai minut mukaan, Ritva nauraa.

Ritva innostuu kaikenlaisista kauniista sekä vanhoista asioista. Kirpputorien kiertely on hänelle esimerkiksi varsin mielekästä puuhaa. Hän saattaa myös kertomansa mukaan kylpeä yökaudet kynttilän valossa ja syödä päivälliseksi vaikka popcornia.

Maajussi kuvailee löytävänsä kauneutta ja hyvyyttä elämän pienistä hetkistä, joita hän osaa pitää arvossa. Hän kertoo osaavansa kiinnittää huomiota yksityiskohtiin tavallaan "lapsen tavoin".

– Osaan nähdä niitä pieniä asioita, jotka tekevät elämästä elämisen arvoisen.

Maajussi-Ritva on rakentanut oman pohjoisen unelmansa tyhjästä.

Heittäytyjäkin Ritva on – kuten odottaa saattaa, sillä rohkeutta häneltä täytyi aikoinaan löytyä, kun vajaa kolmekymppisenä päätti muuttaa pohjoiseen unelmansa perässä. Määrätietoisuutta hänestä löytyy myös, kuten "boheemin taiteilijankin vikaa" oman kuvailunsa mukaan.

– Olen myös huolehtivainen, sekä äärimmäisen herkkä. Toisaalta myös hyvin sellainen "suo, kuokka ja Jussi" -ajatuksen mukaan elävä, että periksi ei anneta.

– Monella tavalla olen myös pioneeri ollut, tavallaan suunnannäyttäjäkin. Olen uskaltanut tarttua asioihin siitä huolimatta, mitä muut ajattelevat, vaikka en sitä sano, etteivätkö nekin minulle merkitsisi.

Ritva haaveilee siitä, että tulevaisuudessa Korpihilla sekä hänen juoma- ja herkkutehtaansa pärjäisivät hyvin ja hän löytäisi mukaan myös toisen vetäjän tai useampia, jotta voisi itse hengähtää useammin. Siten hänellä ja mahdollisella tulevalla kumppanilla olisi paremmin aikaa esimerkiksi matkustella, olla mökillä ja tehdä muita mukavia asioita. Siten Ritva myös pystyisi pitämään paremmin huolen itsestään sekä parisuhteestaan.

Vapaa-ajallaan Ritva nauttii esimerkiksi uimisesta ja tanssimisesta. Varsinkin, jos musiikki liittyy mihinkään liikuntaan, on se aina Ritvalle parempi. Myös hiihtoladuilta maajussin voi löytää.

Rtivalla on kilpaurheilutaustaa: hänellä on piirinmestaruus keihäänheitosta ja on harrastanut myös ampumahiihtoa. Myös taitoluistelijan sekä tanssijan urat olivat hänen haaveissaan nuorempana.

Romantiikan saralla Ritva kuvailee olevansa "realistinen romantikko". Ritvalla on ollut lyhyempiä sekä pidempiä parisuhteita. Erään kumppaninsa kanssa hän oli alkujaan parisuhteessa nuorempana, ja jälleen vanhemmalla iällä uudemmankin kerran. Ritvan työ, joka on ollut yrittäjänä aikaa vievää sekä vaativaa, on vaikuttanut myös hänen parisuhteisiinsa.

– On mennyt tavallaan sen työn mukaan ja miesten on pitänyt joustaa tähän hommaan.

Ritva kuvailee kuitenkin olevansa ihminen, joka mieluusti sitoutuu toiseen. Jokaisesta suhteestaan hän on oppinut uutta ja pitää jokaista kokemusta arvokkaana.

Maajussilla on mielessään kuva siitä, millainen ihminen tulevan puolison soisi olevan.

– Sellainen, joka ottaa lähelle, antaa aamusuukon kun lähtee tai tulee. Hyvä huumorintaju, omalla tavallaan vahva, joka seisoo omilla jaloillaan, ja olisi tasapainoinen siten, että olisi sinut oman menneisyytensä kanssa. Haluaisin, ettei tarvitsisi olla kenenkään terapeutti, eikä minullekaan kenenkään semmoinen tarvitsisi olla. Kummallakin olisi semmoinen tilanne, että nyt voisi olla rakkaudelle aikaa.

Olisi myös hyvä, että tuleva kumppani olisi kätevä käsistään, vaikka Ritva ei olekaan hakemasta talonmiestä. Hän arvostaa myös oma-aloitteisuutta ja hyvää tilannetajua sekä sitä, että on avoin uusille asioille.

Yksi asia on kuitenkin sellainen, jota Ritva ei haluaisi katsella.

– En haluaisi, että hän tupakoi. Tai sitten hän saisi päästä siitä hyvin nopeasti eroon. Minä en halua tuhkakuppia pussata.

Tuleva kumppani saisi olla myös ulkoilmaihminen ja nauttia vaihtuvista vuodenajoista pohjoisessa ja niiden haastavuudesta. Muutenkin Ritva haluaisi rinnalleen miehen, joka ei kaihda käsiensä likaamista.

– Ei kiiltokuvia. Semmoinen, jota ei haittaa, että on kädet välillä mullassa.

Pusujen lisäksi Ritva toivoisi, että niiden antaminen sekä vastaanottaminen olisi luontevaa, eikä niitä tarvitsisi kummankaan osapuolen erikseen pyytää. Hän haluaisi, että yhteinen oleminen ja kommunikointi olisi mutkatonta. Kaikenlaisista asioista pitää pystyä puhumaan, olivat ne sitten helppoja tai vaikeita.

Yhteisen arjen tulisi olla mukavaa, mutta tietyllä tavalla myös "kuplivaa".

– Olisi jonkun kanssa kemiaa ja yhdessä voisi tehdä asioita. Ihan tavallista arkea.

Maajussille morsian -esittelyjakso keskiviikkona 26. helmikuuta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.