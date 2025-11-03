Maajussi-Ville on valinnut puolisoehdokkaiden joukosta naisen, jonka kanssa jatkaa tutustumista.

Maajussille morsian -ohjelman maajussit tekevät valintansa 11. jaksossa.

Maajussi-Ville on farmiviikon viimeisenä päivänä väsynyt, mutta onnellinen. Hän kiteyttää juontaja Vappu Pimiälle viikon olleen mukava.

– Olen kyllä täysin valmis avaamaan sydämeni tälle ihmiselle, jonka olen valinnut, Ville kertoo kameroille.

Ville astelee yhdessä Pimiän kanssa puolisoehdokkaiden eteen paljastamaan lopullisen päätöksen, kenen kanssa hän haluaa jatkaa tutustumista.

– Haluaisin jatkaa tutustumista Outin kanssa, Ville ilmoittaa ja Outi herkistyy asiasta.

Yllä olevalta videolta näet, kuinka lempi leiskuu Villen ja Outin välillä.