Maajussi-Perttu kertoo viimeisessä Maajussille morsian -jaksossa, miten romanssi Aadan kanssa eteni kuvausten jälkeen.

Maajussille morsian -ohjelman päätösjaksossa maajussit kertovat, mitä heille kuuluu nyt. Maajussi-Perttu valitsi farmiviikon päätöspäivänä Aadan, jonka kanssa jatkoi tutustumista kuvausten jälkeen.

Perttu ja Aada näkivät muutaman kerran kuvausten jälkeen, mutta sen jälkeen romanssi kuihtui.

– Kun aikaa meni, niin tunteita ei enää niin paljoa ollut. Aada olisi varmasti halunnut jatkaakin. Itsellä tuli varovaisia fiiliksiä, kun mietti tulevaisuutta ja muuta, Perttu kertoo.

