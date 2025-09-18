Fred Kerley aikoo kilpailla kohutussa Enhanced Games -tapahtumassa (suom. Parannetut kisat). Kerley vei maailman nopeimman miehen tittelin vuonna 2022 voitettuaan satasen maailmanmestaruuden. Hänellä on matkalta myös kaksi olympiamitalia.
Kerley on ensimmäinen yhdysvaltalainen miesjuoksija, jonka on ilmoitettu osallistuvan tapahtumaan. Osallistujat saavat täysin vapaasti käyttää dopingaineita, sillä niitä ei testata tapahtumassa millään tavalla.
– Tämä antaa minulle mahdollisuuden keskittää kaiken energiani omien rajojeni tavoitteluun, Kerley sanoo tapahtuman tiedotteessa.
Yleisurheilun eettinen yksikkö (AIU) langetti 30-vuotiaalle Kerleylle reilu kuukausi sitten väliaikaisen kilpailukiellon dopingvalvontaan liittyvien olinpaikkatietojen laiminlyönnistä.
Enhanced Games on määrä järjestää 21.–24. toukokuuta 2026 Las Vegasissa. Kerleyn tavoitteena on tuolloin alittaa Usain Boltin nimissä oleva satasen ME-aika 9,58.
Tämä edellyttäisi Kerleyltä vajaan vuoden dopingin käytöllä 0,18 sekunnin parannusta kolmen vuoden takaiseen ennätykseensä 9,76.
Enhanced Games on kertonut maksavansa miljoonan dollarin bonuksen niille, jotka tekevät virallista maailmanennätystä paremman tuloksen.
Maailman antidopingtoimisto on aiemmin tuominnut Enhanced Gamesin "vaaralliseksi ja vastuuttomaksi" tapahtumaksi. Järjestäjien mielestä taas tapahtuma voi edesauttaa urheilutiedettä hylkäämällä dopingin vastaiset normit.