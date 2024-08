Väite: Tulevia dopingurheilijoita kilpailee Pariisin olympialaisissa – "Absurdia"

Australialainen liikemies Aron D'Souza kertoi kesäkuussa 2023, että hän aikoo järjestää olympialaisia vastaavan urheilutapahtuman (Enhanced Games), jossa dopingin käyttö on sallittua. Suunnitelma on saanut valtavasti kritiikkiä, mutta D'Souzan mukaan se tullaan järjestämään ja mukana tulee olemaan useita urheilijoita maailman huipulta.

Tapahtuma on määrä järjestää ensi vuonna ja varsinaiset värväykset tullaan laittamaan käyntiin vasta Pariisin olympialaisten päätyttyä. Perustaja D'Souzan mukaan Pariisissa kilpailee urheilijoita, joita tullaan näkemään myös Enhanced Gamesissa. Sen vuoksi tulevat dopingurheilijat voivat kilpailla täysin tuntemattomina Pariisissa.

Ruotsin uinnin supertähti ja Pariisissa kaksi olympiakultaa voittanut Sarah Sjöströmillä on samoja toiveita kuin Hanssonin siskoksilla. Sjöström ei ymmärrä urheilijoita, jotka aikovat kilpailla Enhanced Gamesissa.

– En tiedä, mikä saa sinut haluamaan mukaan. Vaikka se on taloudellinen asia, niin se voi vahingoittaa kehoa vakavasti. Se on tärkeää mainita, kun puhutaan dopingista. Se voi tuhota elimiä, voit kuolla siihen. En ymmärrä, miksi kukaan ajattelee, että sen kanssa kannattaa jatkaa. Se on surullista, että jotkut tekevät näin vapaaehtoisesti, Sjöström sanoi.