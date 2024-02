Jymyilmoitus: Moninkertainen maailmanmestari alkaa käyttää dopingia – "Ajattelemme, että kyse on elämästä ja kuolemasta"

Magnussen päätti kilpauinti-uransa vuonna 2019, mutta nyt mies on motivoitunut hyppäämään jälleen altaaseen – dopingin ryydittämänä ja rahan kannustamana.

Dopingaineet sallivan Enhanced Gamesin, "tehostettujen kilpailujen"; on määrä käynnistyä joulukuussa. Australialaisen liikemiehen Aron D'Souzan vuonna 2023 perustama Enhanced Games tiedotti torstaina Magnussen hyväksyneen haasteen kilpailla organisaation ensimmäisissä kisoissa. Australialainen tavoittelee miljoonaa dollaria, jonka hän saisi 50 metrin vapaauinnin maailmanennätysajasta.

Magnussenilla on siinä dopinginkin voimin kova tehtävä. ME on brasilialaisen Cesar Cielon 20,91, jonka hän teki superpukujen aikana joulukuussa 2009. Kukaan ei ole sittemmin alittanut 21 sekuntia.