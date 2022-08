Chrissy Teigen ja John Legend odottavat neljättä lastaan – menettivät kolmannen lapsensa vuonna 2020

Malli Chrissy Teigen , 36, ja laulaja John Legend , 43, odottavat neljättä lastaan. Lapsi on saanut alkunsa koeputkihedelmöityksellä. Teigen ilmoitti asiasta Instagramissa liikuttavalla julkaisulla, jossa hän esittelee pyöristynyttä vatsaansa.

– Viimeiset vuodet ovat olleet vähintäänkin tunteiden täyteiset, mutta vihdoin ilo on täyttänyt kotimme ja sydämemme uudelleen. Miljardi pistosta myöhemmin (viime aikoina jalkaan, kuten huomaatte) meillä on yksi (lapsi) tulossa, Teigen kirjoitti englanniksi Instagramissa.

Teigen myönsi, että hänellä on ollut omat pelkonsa raskauden suhteen, koska syyskuussa 2020 hän ja Legend menettivät kolmannen lapsensa Jackin.

– Olen hokenut itselleni ”ok, jos se on terve tänään, ilmoitan siitä ihmisille”, mutta sitten hengitän helpotuksesta kuullessani sydämenlyönnin ja päätän, että olen edelleen liian hermostunut. En usko, että tulen koskaan poistumaan tapaamisesta enemmän innostuneena kuin hermostuneena, mutta toistaiseksi kaikki on täydellistä ja kaunista ja tunnen oloni toiveikkaaksi ja ihmeelliseksi. On ollut erittäin vaikeaa pitää tätä salassa näin kauan, Teigen kirjoitti englanniksi Instagramissa.