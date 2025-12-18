Kanadalainen 19-vuotias koripalloilija Olivier Rioux kirjasi jälleen nimensä yhdysvaltalaisen yliopistokoripallon historiaan. Marraskuussa kaikkien aikojen pisimpänä pelaajana pisteille NCAA-sarjassa päässyt 236-senttinen Rioux on nyt myös pisin korintekijä sarjan historiassa.

Floridan yliopiston joukkueessa pelaava Rioux pääsi pelaamaan pari viimeistä minuuttia Floridan murskavoitossa St. Francisin joukkueesta, kotiyleisön hoilattua jo pitkään "Haluamme Ollien!" -huutoja kohti Floridan vaihtopenkkiä.

Yleisö sai haluamansa, kun Rioux leikkasi nätisti korille, sai pallon ja donkkasi vastustamattomasti kaksi pistettä. Nuoren hujopin tarvitsi tuskin edes hypätä tehdessään historiaa.

Rioux on Guinnessin ennätysten kirjan mukaan maailman pisin teini-ikäinen. Hän oli kahdeksanvuotiaana 185 senttiä pitkä ja 211-senttinen peruskoulun kuudennella luokalla.

NCAA-historiaan sarjan kaikkien aikojen pisimpänä pelaajana Rioux nousi marraskuussa päästessään ensimmäisen kerran kentälle pelissä. Muutama peli myöhemmin hän teki ensimmäisen pisteensä upottaessaan yhden vapaaheiton. Nyt tilillä on sitten jo pelitilannekori.

NCAA-historian pisimmät pelaajat ennen Rioux'ta olivat 231-senttiset Kenny George (pelasi vuosina 2006–08) ja Mike Lanier (1988–1993). NBA-ammattilaisliigan ennätysmiehet ovat 231-senttiset Gheorghe Muresan (1993–2000) ja Manute Bol (1985–1994).