Kanadalainen 19-vuotias koripalloilija Olivier Rioux kirjasi jälleen nimensä yhdysvaltalaisen yliopistokoripallon ennätystilastoihin, kun hän pääsi kotiyleisön riemuksi kentälle yliopistojoukkueensa Floridan ottelussa perjantaina paikallista aikaa.

Rioux'sta tuli NCAA-yliopistosarjan kaikkien aikojen pisin pisteiden makuun päässyt pelaaja.

Rioux on 236 senttiä pitkä ja Guinnessin ennätysten kirjan mukaan maailman pisin teini-ikäinen, kerrotaan Floridan joukkueen sivustolla. Hän oli kahdeksanvuotiaana 185 senttiä pitkä ja 211-senttinen peruskoulun kuudennella luokalla.

NCAA-historiaan sarjan kaikkien aikojen pisimpänä pelaajana Rioux nousi pari viikkoa sitten, kun hän teki ensiesiintymisensä Floridan riveissä. Nyt tilillä ovat ensimmäiset tilastomerkinnät, sillä perjantain ottelussa Merrimackia vastaan Rioux avasi NCAA-pistetilinsä pussittamalla yhden vapaaheiton. Hän otti myös yhden levypallon.

NCAA-historian pisimmät pelaajat ennen Rioux'ta olivat 231-senttiset Kenny George (pelasi vuosina 2006–08) ja Mike Lanier (1988–1993). NBA-ammattilaisliigan ennätysmiehet ovat 231-senttiset Gheorghe Muresan (1993–2000) ja Manute Bol (1985–1994).