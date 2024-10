Maailman parhaat karaokelaulajat kilpailivat Turussa – "Mykistävää, miten hyviä laulajia on ollut"

Karaoken maailmanmestaruuskilpailu (Karaoke World Championships KWC) on maailman suurin ja pitkäaikaisin harrastajien laulukilpailu.

Tänä vuonna se järjestettiin Turussa. Siihen odotettiin noin 60:tta laulajaa 30 maasta.

KWC-kilpailun vastaava tuottajaLuca Garganokaraokepalvelu Singasta kertoo, että karaoken MM-kisat on paitsi kilpailu, myös "tunteikas ja ihmeellinen laulajien kokoontumisajo".

– On aika mykistävää, miten hyviä laulajia estradilla on ollut. Karaoke-sana vie ajatukset tietyntyyppiseen illanviettoon, mutta tämä on ihan talent-kilpailu. Karaoke on kaikille, mutta tässä on mukana sellaisia karaokelaulajia, jotka haluavat olla hyviä laulajia, Gargano sanoo.

– Yksi minun suosikkejani on Färsaaret, jossa on yksi karaokebaari. Ja he ovat joka vuosi mukana, Gargano hehkuttaa.

USA:n edustaja: " Kaikki ovat ystävällisiä"

Myös suomalainen finalisti Markus Perttula kehuu tapahtuman tunnelmaa ja laulajien tasoa.

Hänelle vaikeinta kisassa oli esityskappaleen valinta.

– Minulla oli [edessäni] yhtäkkiä 200 biisin Spotify-soittolista, [enkä tiennyt] mistä aloittaisi; mitkä niistä olisivat itselle rakkaita kappaleita. Minulle musiikilla itsensä ilmaisu on se kaikkein olennaisin juttu, eli haluaa, että kappale ilmaisisi myös itseä eikä olisi vain "perusvoittajabiisi".

Yhdysvaltalainen osanottaja Chris Hoffman kuvaa kisaan osallistumista uskomattomaksi kokemukseksi.

– Kilpailijoiden lahjakkuus on ollut huikea, ja on ollut upeaa olla mukana tässä ryhmässä. Täällä on kaikenlaista musiikkia, kaikenlaisia ​​esiintyjiä, kaikenlaisilla kielillä. Kaikki ovat olleet ystävällisiä. On siis ollut todella hauskaa. Olen erittäin innoissani kilpailusta ja siitä, että voin pitää yhteyttä muihin kilpailijoihin kisan jälkeenkin.

Suomi on sijoittunut aiemmin kilpailussa useasti kolmen parhaan joukkoon ja voittanut kahdesti kultaa soolosarjassa sekä kerran duettosarjassa.

Katso juttu kisapaikalta tekstin alussa olevasta videoikkunasta.