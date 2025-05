Ami Aspelund muistelee takahuoneen sietämättömiä oloja Euroviisuissa 1983

Ami Aspelund osallistui vuonna 1983 Euroviisuihin kappaleella Fantasiaa. Kisapaikka oli München ja sijoitus 11. Osallistujia oli silloin vain 20, mutta sijoitus oli suomalaisittain hyvä. Edellisvuonna Kojon Nuku pommiin ei saanut yhtään pistettä.

Huomenta Suomen Euroviisu-Extran vieraaksi tänä sunnuntaina saapuva Ami Aspelundilla on hyviä ja huonoja muistoja 42 vuoden takaa.

– 1980-luvun juhlavaa menoa! Oli iso sinfoniaorkesteri ja Ossi Runne johtamassa. Ossi kertoi minulle aina vitsejä ennen esiintymistä, jotta hermoni kestäisivät. Saksalainen juontaja antoi minulle uuden nimen, joka sitten jäi elämään kestovitsinä, kertoo Ami Aspelund MTV Uutisille.

– Kuriositeettinä mainittakoon, että kun Suomi isännöi viisut 2007 olivat viisufaniklubit paikalla ja Puolan delegaatiosta tuli tyttö minua vastaan yllään samanlainen puku kuin minulla oli kilpailussa Münchenissä! Hänen äitinsä oli ommellut sen.

Huomenta Suomen erikoislähetys sunnuntaina 11.5. Huomenta Suomessa on sunnuntaina 11.5. Euroviisu-Extra. Vieraaksi studioon saapuvat Ami Aspelundin lisäksi Monica Aspelund, Sonja Lumme, Laura Voutilainen, Anneli Saaristo ja CatCat. Lisäksi haastatteluissa nähdään muun muassa Erika Vikman, KAJ, Windows95Man. Euroviisuja arvioimaan saapuu asiantuntija Anna Muurinen. Lähetys alkaa klo 8.55.

Kakofoniaa takahuoneessa

Aina ei olosuhteet Euroviisu-areenoilla olleet kehuttavat. Ikäviäkin muistoja on yhä mielessä.

– Bäkkärinä oli iso urheiluhalli, jossa jokaisella kilpailuryhmällä oli oma pikkuinen boksi eli noin kahden metrin korkuiset seinät vailla kattoa. Kakofoniaa.

– Oli sietämätöntä kuunnella jokaikisen osallistujan äänenavausta, biisien hoilaamista ja karjumista oman keskittymisen ohella, muistelee Ami Aspelund MTV:lle.

Kutsut jäivät laittamatta

Euroviisut eivät aikanaan aina olleet urapotku artistille, varsinkaan jos monet ihan perusasiat eivät olleet kunnossa.

Aspelund muistaa, että levy-yhtiön kanssa oli juuri vastikään saatu pakettiin Fantasy Dream LP-levy englanniksi ja sitä piti tietysti markkinoida kansainvälisesti juuri viisuviikolla Münchenissä.

– Mutta kuinka ollakaan joku oli unohtanut laittaa lehdistötilaisuuden kutsut oikeisiin lokeroihin. Paikalle tuli sentään Suomen lehdistö.

– Pienen tauon jälkeen, noin puolisen vuotta viisujen jälkeen, ura lähti nousemaan ja teimme isoja ravintolashow-ohjelmia ja TV- taltiointeja, kertaa Ami Aspelund, joka keikkaili ja konsertoi usein siskonsa Monica Aspelundin kanssa.

Monica Aspelund osallistui puolestaan Euroviisuihin jo vuonna 1977 kappaleella Lapponia.

Monica ja Ami Aspelund.

Euroviisut ovat Aspelundin mielestä paisuneet niin suuriksi nykypäivänä, että paine kasvaa ja aina on keksittävä jotain, joka herättää huomiota ja erottuu massasta.

– Ollaan kolme minuuttia show-numerossa, jossa kappale ei aina ole pääasia, vaan soundi, efektit, jokunen toistuva sana tai fraasi, style ja tietenkin laulutaito.

– Jos numero saa yleisön tanssimaan, laulamaan ja hurraamaan, niin hyvä!

Aspelundin mukaan tämä on tehnyt tehtävänsä.

– Seuraan kyllä viisuja, mutta kuinka moni korvamato on jäänyt elämään esimerkiksi viimeisten kymmenen vuoden aikana, Aspelund kysyy.

"Pidän peukkuja KAJ:lle"

Ami Aspelund on kotoisin ruotsinkielisestä perheestä Vaasasta, mikä osaltaan selittää sitä, miksi hän kannattaa KAJ:ta.

– Vöyriltä kotoisin oleva KAJ-ryhmä on Ruotsin finaali-voiton jälkeen tehnyt aivan huikean kulttuuriteon ja PR:ää ei pelkästään Ruotsissa, vaan myös Suomessa ja nyt sitten koko Euroopassa.

– On jännä nähdä ja kuulla miten ulkomaalaiset toimittajat kuvailevat Ruotsin edustuskappaletta ja ryhmää: "They are Finns but they sing in their old Swedish dialect spoken in Finland?"

Aspelund tunnustaakin suoraan kannattavansa KAJ:ta.

– Kyllä sen verran Pohojalaasta verta minussa on, että pidän peukkuja huumoripojille KAJ:lle. Hyvä Suomi!