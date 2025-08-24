Jättiyleisö ja vaikuttava lavashow! Näin Ultra Bran konsertit menestyivät

Ultra Bra täytti Helsingin Olympiastadionin kahdesti tänä viikonloppuna – yhteensä 82 000 kuulijaa saapui todistamaan yhtyeen uransa kunnianhimoisimpia konsertteja, tiedotteessa kerrotaan.

Konserttivieraiden lisäksi massiivista katusoittotempausta saapui seuraamaan yli kymmenen tuhatta ihmistä.

Kahtena iltana peräkkäin stadionilla koettiin yli kahden tunnin esitys, joka yhdisti musiikillisen taidokkuuden, poikkeuksellisen vaativat sovitukset ja näyttävän visuaalisen toteutuksen. Konsertteja oli valmisteltu yli vuoden ajan juuri näitä kahta iltaa varten.

Ultra Bran Olympiastadionin konsertit olivat väkimäärältään tämän vuoden suurin yksittäinen konserttikokonaisuus Suomessa, ja samalla suurin myös koko Baltian alueella.

Ultra Bran 14-henkistä kokoonpanoa johti säveltäjä ja musiikillinen johtaja Kerkko Koskinen, ja sitä säesti lavalla 18-henkinen jousisektio sekä kuusi käyrätorvea. Konsertissa esitettiin 33 kappaletta, ja illan vaikuttavimpiin hetkiin kuului encore, jolloin lavalle nousi 400-henkinen kuoro. Näin lähes 450 esiintyjää oli yhtä aikaa yleisön edessä, ja hetkestä muodostui sukupolvia yhdistävä elämys.

Konserttien visuaalisen näyttämön kruunasi poikkeuksellisen suuri, koko lavan levyinen screen, jonka visuaalisen sisällön Joel Melasniemi oli suunnitellut näyttäväksi kokonaisuudeksi.

Vuonna 1994 perustettu Ultra Bra ei ole aktiivinen kokoonpano. Yhtye julkaisi uransa aikana viisi albumia ja lopetti toimintansa huipulla vuonna 2001. Yli kahdenkymmenen vuoden tauon aikana bändi on esiintynyt vain Pekka Haaviston tukikonsertissa (2012) sekä vuoden 2017 hurmoksellisilla festarikeikoilla ja kolmessa loppuunmyydyssä areenakonsertissa.

Ikonisen bändin paluuta oli odotettu, ja syksyllä 2024 julkistetun Olympiastadion-konsertin ennakkokysyntä oli niin suurta, että lisäkonsertti avattiin jo ennakkomyynnin aikana.

– Kerkon johtamana yhtyeen tekemisen taso on aina tinkimätön ja korkea, minkä saimme jälleen nähdä näissä konserteissa. Oli sydäntälämmittävää kokea stadionilla yleisön yhteisöllisyys ja yli sukupolvien kantava musiikin voima, sanoo promoottori Minna Tuulari tiedotteessa.