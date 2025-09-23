Maailman parhaaksi pelaajaksi valittu Ousmane Dembele murtui kyyneliin kiitospuheensa aikana.

Dembele voitti myöhään maanantai-iltana maailman parhaalle pelaajalle vuosittain jaettavan Ballon d'Orin. Dembele pelasi upean kauden PSG:ssä ja oli tärkeässä roolissa siivittämässä PSG:tä Ranskan liigan ja Mestarien liigan mestaruuksiin.

28-vuotias Dembele on kärsinyt uransa aikana useista loukkaantumisista, jotka ovat osaltaan jarruttanee tuulennopean laitahyökkääjän nousua maailman kirkkaimmalle huipulle.

Viime kaudella kaikki palaset kuitenkin loksahtivat kohdilleen. Dembele takoi 29 liigaottelussa 21 maalia ja antoi kuusi maalisyöttöä. Mestarien liigassa Dembele heilutti 15 ottelussa maaliverkkoja kahdeksan kertaa ja antoi kuusi maalisyöttöä.

Dembele liikuttui kiitospuheensa aikana kyyneliin, kun hän kiitti perhettään ja lähimmäisiään.

– Haluan kiittää perhettäni – äitiäni, joka on ollut aina tukenani ja auttanut minua vaikeilla hetkillä. Ja agenttiani, joka on aina uskonut minuun. Hän uskoi minun voittavan Ballon d'Orin. Ja parasta ystävääni. Olemme tehneet kaiken yhdessä. Hän on ollut aina tukenani, Dembele kiitti kyynelehtien.

Dembele kertoi myöhemmin medialle, että tunteet ottivat hänestä vallan lavalla.

– En halunnut itkeä, mutta kun aloin puhumaan perheestäni ja ihmisistä, jotka ovat olleet minun tukenani, en pystynyt pidättelemään sitä, Dembele sanoi Reutersin mukaan.

Ballon d'Orin voittaminen on Dembelelle suuri kunnia. Hänestä tuli kuudes ranskalaispelaaja, joka on voittanut arvostetun palkinnon.

– Se ei ole ikinä ollut henkilökohtainen tavoitteeni. Tällaisen palkinnon voittaminen on upeaa. Tietystikin olen iloinen tästä.