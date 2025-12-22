Jalkapalloseura Liverpoolin päävalmentaja Arne Slot on huolissaan, kuinka pitkä poissaolo seuran ennätyshankinnalla Alexander Isakilla on edessään. Ruotsalaishyökkääjä Isak loukkasi jalkansa tehtyään joukkueensa avausmaalin lauantain voitto-ottelussa Tottenhamia vastaan.

Seurassa pelatään, että Isakin jalka on murtunut

– Ei ole kovin hyvä merkki, jos pelaaja ei edes yritä palata kentälle huoltotauon jälkeen, Slot kommentoi.

Liverpool hankki Isakin kesällä 125 miljoonalla punnalla eli noin 143 miljoonalla eurolla Newcastlesta. Nivusvaivasta kärsinyt ruotsalainen on pelannut vasta 16 ottelua uudessa seurassaan ja tehnyt niissä kolme maalia.

Liverpoolin hyökkääjistä puuttuvat myös Afrikan mestaruusturnauksessa pelaava Mohamed Salah ja lihasvammasta kärsivä Cody Gakpo.

Liverpool on viidentenä Englannin Valioliigassa.