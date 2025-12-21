Japanin ikinuori jalkapallohyökkääjä Kazuyoshi Miura liittyy maan kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavan Fukushima Unitedin muonavahvuuteen ja aloittaa 41. kautensa ammattilaispelaajana.

Paikallinen media kertoi 58-vuotiaan Miuran sopimuksesta sunnuntaina, mutta sopimusta ei ole varsinaisesti julkistettu vielä. Miuran uusista kuvioista on ilmoitettu tyypillisesti 11. tammikuuta kello 11.11 hänen pelinumeronsa mukaan.

Lempinimellä Kuningas Kazu tunnettu Miura pelasi viimeksi Japanin neljänneksi korkeimman sarjatason Atletico Suzukassa. Hänelle kertyi viime kaudella seitsemän ottelua.

Miura aloitti ammattilaisuransa vuonna 1986 brasilialaisessa Santosissa ja on pelannut tuon jälkeen Japanin lisäksi Italian, Kroatian, Australian ja Portugalin ammattilaiskentillä.

Kun Japanin J-liiga perustettiin 1990-luvun alussa, oli Miura yksi sarjan kasvoista ja auttoi japanilaista jalkapalloa nousemaan laajempaan tietoisuuteen. Hän ei ollut mukana MM-kilpailuissa 1998, jolloin Japani oli mukana ensimmäistä kertaa, mutta Miuralle kertyi vuonna 1990 alkaneella maajoukkueuralla komeat 55 maalia 89 ottelussa. Hän pelasi maajoukkueessa viimeksi vuonna 2000.