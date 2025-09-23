Ranskalaishyökkääjä Ousmane Dembele on palkittu tänä vuonna maailman parhaana miesjalkapalloilijana. 28-vuotias PSG-tähti oli keväällä voittamassa joukkueelleen ensimmäistä Mestarien liigan mestaruutta.
Kolmatta vuotta peräkkäin naispelaajien parhaaksi valittiin Barcelonassa pelaava Aitana Bonmati. 27-vuotias keskikenttäpelaaja valittiin kesällä EM-turnauksen parhaaksi pelaajaksi. Bonmati nappasi myös Mestarien liigan parhaan pelaajan tittelin.
Palkinnot jaettiin Ballon d'Or -gaalassa Pariisissa myöhään maanantai-iltana.