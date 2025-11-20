Verokortin saa paperilla postissa viimeistä kertaa tänä vuonna.
Ensi vuoden verokortit ilmestyvät Omavero-palveluun lauantaista lähtien, kun Verohallinto aloittaa verokorttien tekemisen perjantaina.
Ensimmäiset verokortit ovat Omaverossa lauantaina ja kaikki viimeistään joulukuun puolessavälissä. Kaikkiaan Verohallinto tekee ensi vuodelle reilut 5,7 miljoonaa verokorttia.
Vuoden 2026 verokortti astuu voimaan heti tammikuun alussa.
Ensi vuonna voimaan tulevat lait aiheuttavat muutoksia verokorteille: esimerkiksi työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuja ei voi enää vähentää verotuksessa, eivätkä palkansaajat voi tehdä kaavamaista työhuonevähennystä.
Myöskään työttömyyskassojen jäsenmaksuja ei enää ole merkitty verokortille, vaikka ne ovat edelleen vähennyskelpoisia.
– Verohallinnon on ollut mahdotonta erottaa kassojen osuutta työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuista, joten myös kassojen jäsenmaksu on jätetty verokortilta pois, sanoo Verohallinnon ylitarkastaja Päivi Ylitalo tiedotteessa.
Työttömyyskassojen jäsenmaksut otetaan huomioon vuoden 2026 lopullisessa verotuksessa. Kassat ilmoittavat jäsenmaksut Verohallinnolle suoraan esitäytettyä veroilmoitusta varten.