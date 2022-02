Maailman kaunein auto tulee Ranskasta

Stellantis-konserniin kuuluvan DS:n uutuusmaasturi on arvovaltaisen tuomariston mukaan vuoden kaunein uusi auto maailmassa.

Citroenista erotettu brändi on niittänyt mainetta kyseisessä kisassa aiemminkin, sillä DS-mallit ovat napanneet viimeisten kahdeksan vuoden aikana peräti seitsemän voittoa eri kategorioissa.

DS 4 on hiljattain saapunut myös Suomeen. Se on tällä hetkellä ennakkomyynnissä. Halvimmillaan vuoden kauneimpaan autoon pääsee meillä kiinni 35 400 eurolla. Tuolloin konepellin alta löytyy 1,2-litrainen ja 130-heppainen bensaturbo. Malliston huipulla on 225-heppainen ladattava hybridi, jonka hinta lähtee 47 000 eurosta.