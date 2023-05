Maahanmuutosta tuli hallitusneuvottelijoiden kiistakapula – näin isoja erot ovat

Perussuomalaisille maahanmuutto on ylipäätään keskeinen politiikan osa-alue, ja puolue julkistikin alkuvuonna laajan maahanmuuttopoliittisen ohjelman. Sen keskeinen viesti on, että Suomen pitää kiristää maahanmuuttopolitiikkaansa, koska tähän asti politiikka on ollut löysää ideologisista syistä.



Muut puolueet ovat käsitelleet kantojansa asiaan esimerkiksi keväällä vaaliohjelmissaan.