Perussuomalaiset haluaa kiristää EU:n ulkopuolelta tulevien tulorajoja – suomalaisyrityksiltä kritiikkiä

Etenkin hoiva-alan töihin on jo nykyisellään vaikea löytää työvoimaa, ja esimerkiksi Päiväkummun hoitokodissa Helsingin Malminkartanossa ei pärjättäisi ilman uutta hoitohenkilökuntaa.

– He eivät heti voi työskennellä sairaanhoitajina vaan työskentelevät ensin apulaisina ja hoiva-avustajina. Niissä palkkataso on matalampi, niin silloinhan he eivät voisi tulla tänne, sanoo Päiväkummun toimitusjohtaja Anne Kangas MTV Uutisille.