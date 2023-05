MTV:n tiedot: RKP:n Biaudet’n koetaan jarruttavan maahanmuuttoneuvotteluja – puolueella ei aikeita vaihtaa neuvottelijaa

Työperäisen maahanmuuton osalta on kiistelty muun muassa tulorajoista. Työ- ja elinkeinoministeriö TEM ehdottaa hallitusneuvotteluja varten laaditussa taustamuistiossaan, että tuleva hallitus selvittäisi työntekijän oleskeluluvan palkkakynnystä. TEM:n johtavan asiantuntijan Katri Niskasen mukaan ministeriön virkakunnassa on pohdittu, että tulorajaa voisi hyvin nostaa noin 1500 euroon kuukaudessa.

Toinen vaikea kysymys on ilmastopolitiikka. RKP:n kynnyskysymys on, että Suomen tulee pysyä ilmastotavoitteessaan vuodelle 2035 ja konkreettisin toimin edistää sen toteutumista. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on sanonut, että neuvotteluissa mukana oleville puolueille on tärkeää, että Suomen kilpailukyky ei saa heikentyä eivätkä kansalaisten arjen kustannukset nousta kohtuuttomasti.