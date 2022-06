Lypsykonetta voi käyttää myös näin – punkaharjulaisperhe keksi liikeidean, jota viedään nyt maailmalle

Punkaharjulla toimiva Keron yrittäjäperhe on kehittänyt liikuteltavan jätevesien tyhjennyslaitteiston, joka soveltuu esimerkiksi veneiden, pienten laivojen ja asuntolauttojen septitankkien tyhjennyksiin satamissa, saarissa tai muissa kohteissa, joihin raskaalla kalustolla on ollut vaikea tai mahdoton päästä.

Tavoitteena 240 000 euron liikevaihto

Laitteen prototyyppi on nyt valmis ja yhtiö rakentaa tänä vuonna jälleenmyyjäverkoston aluksi kotimaahan ja ensi vuodenvaihteen jälkeen muihinkin EU-maihin. Tavoite on, että kolmen vuoden kuluessa Jätevexin liikevaihto on noin 240 000 euroa.