Yli 30-metrisen megarekan peruuttaminen oli "pahimpia työaikasyöppöjä" – suomalaisfirman nokkela laser puolitti pakittamiseen kuluvan ajan

Ahtaalla lastausalueella on sattunut vaaratilanteita ”tasaisen harvakseltaan”, kun pitkät yhdistelmät ovat rikkoneet lastauslaitureiden reunoja ja osuneet välillä toisiinsakin. Katso artikkelin yläpuolella olevalta videolta, miten laser auttaa kuljettajaa käytännössä.

– Lasereiden ansiosta autot pääsevät nopeammin takaisin tien päälle, mikä lisää koko ketjun tehokkuutta. Työturvallisuudenkin on sanottu parantuneen ja materiaalivahinkojen vähentyneen. Eräs asiakas kertoi, että yhden lastauslaiturin korjaaminen kustantaa noin 15 000 euroa, Leinonen toteaa.

Myös Ajomestarit Oy:n terminaalipäällikkö Juuso Nieminen on mielissään toiminnan tehostumisesta.

– Pahimpia työaikasyöppöjä olivat päivittäiset peruuttamistilanteet, joihin kului jopa 15 minuuttia per auto. Pitkä yhdistelmäajoneuvo oli haastava peruuttaa suorana lastauslaituriin, kun oli pimeää ja pysäköintiruudun merkinnät peittyneet lumen alle, Nieminen kertoo tiedotteessa.

Ajansäästö on merkittävä, sillä varastolla käy päivittäin kuormattavana useita kymmeniä autoja, huomauttaa Ajomestarit Oy:n tiedotteessa puolestaan terminaalityönjohtaja Jyrki Nieminen.

Ei aiheuta vaaraa

Yli viiden metrin korkeuteen asennetut laserit piirtävät viivan, joka on lähes pisimpien yhdistelmien mittainen. 30-metrinen laser saattaa kuulostaa vaaralliselta, mutta Keypointin mukaan turvallisuusriskiä ei synny laserin tehon jakautuessa koko viivan pituudelle yksittäisen pisteen sijaan.

Keypointilla on 30 vuoden kokemus lasereiden toimittamisesta muun muassa konenäköjärjestelmiin, sairaaloiden leikkausvalaisimiin, kaivosalan koneisiin sekä sahoille. Leinosen mukaan lastausalueen merkinnät ovat kuitenkin uusi sovelluskohde lasereille.

– Ulkomaisista laservalmistajista vain muutamilla on tietomme mukaan laser lastausalueen merkintään. Olemme tunnistaneet kilpailijoita esimerkiksi Kiinasta ja USA:sta, Leinonen sanoo MTV Uutisille.

Ensi vuonna maailmalle?

Leinosen mukaan lasereista on ollut iloa kuljettajille.

– Meillä on menossa pilotteja useissa isoissa logistiikkakeskuksissa, joita kaikista on tullut hyvää palautetta niin kuskeilta kuin terminaalipäälliköiltä. Kuskit ovat tyytyväisiä, koska peruuttaminen on helpottunut ja nopeutunut, hän kertoo.