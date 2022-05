Ainoa meluhaitta on tyhjien roskisten kolina: Helsingin kaduille täyssähköinen jäteauto – "Välilataus tulee varmasti kyseeseen"

Hiljainen ja päästötön

Sääolot suurin haaste

Yhdestä vuorosta selviää ilman latausta, mutta kahdesta ei välttämättä

Auton on toteuttanut HSY:lle hollantilainen Emoss, joka on tehnyt konversion Scanian matalahyttisestä 6x2-alustasta. Auton polttomoottori on poistettu, ja tilalle on pantu sähkömoottori, akustot ja tarvittavat voimalinjat.