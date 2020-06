Luvassa lämmin keskikesän juhla? Juhannukseksi ennustetaan hienoa säätä – "Hellerajakaan ei ole kaukana"

Tänään julkaistiin uusi kuukausiennuste tulevasta säästä. Jo aiemmin on näyttänyt, että lähiviikot ovat tavallista lämpimämpiä ja tämä pätee edelleen lähes koko maassa – ja myös juhannusviikolla.

MTV Uutisten meteorologi Miina Manninen totesi MTV Uutiset Livessä, että tähän aikaan vuodesta lämpötilat ovat tyypillisestikin maan etelä- ja keskiosissa parinkymmenen asteen tietämillä ja hieman sen yläpuolella, pohjoisessa on hieman viileämpää.

Tulevaksi viikonlopuksi on luvattu hyvin epävakaista säätä ja ensi viikkokin alkaa vaihtelevissa, mutta kesäisissä olosuhteissa. Välillä näytti, että ensi viikolle mahtuisi useampikin hellepäivä, mutta nyt ennusteet povaavat tyypillistä suomalaista kesäsäätä.

– Päivän ylimmät lämpötilat ovat ehkä siellä parinkymmenen asteen hujakoilla tai vähän sen yläpuolella. On mahdollista, että mukana on jokunen hellepäiväkin, Manninen kertoo ensi viikosta.

Juhannuksena aurinkoista ja vähäsateista

Lämpimään kesäsäähän on myös syynsä. Mannisen mukaan Suomen itäpuolella on ensi viikolla korkeapaineen keskus, jolloin meille pääsee virtaamaan melko lämmintä ilmaa etelän tai lännen suunnalta.

– Juhannusviikoksi tämä korkeapaineen keskus on siirtymässä suoraan Suomen ylle. Tällöin sää on tyypillisesti melko heikkotuulista, aurinkoista ja myös vähäsateista, hän povaa ilouutisia.

MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta kertoi toukokuun lopussa, että juhannuksena on harvoin keskiarvojen mukaista säätä.

– Hyvä varoitus keskiarvoista kesällä on, että kaikki tietävät juhannuksen. Joko on todella hieno sää tai sataa räntää. Keskiarvo on hyvin epätyypillinen tilanne, Pouta totesi.