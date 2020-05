Pekka Pouta ennustaa mahtavaa käännettä! Kylmässä kärvistelty kevät on pian vaihtumassa kesän lämpöön: "Onhan se mielettömän hienoa"

Pekka Poudan mukaan hyppy keskimääräistä koleammista säistä ajankohdalle tyypillisempiin on suorastaan hillitön.

– Keskimäärin kesäkuun alussa etelä- ja keskiosissa maata on noin 20 astetta ja Lapissa lähelle viittätoista. Onhan se ihan mielettömän hienoa, kun viime viikot olemme olleet kymmenessä asteessa ja Lapissa on ollut täysi talvi.

– Grafiikan mukaan juhannuksena ollaan keskiarvojen lähettyvillä ja itse tulkitsisin sen niin, että mikä hyvänsä on mahdollista.

– Hyvä varoitus keskiarvoista kesällä on, että kaikki tietävät juhannuksen. Joko on todella hieno sää tai sataa räntää. Keskiarvo on hyvin epätyypillinen tilanne, Pouta toteaa.