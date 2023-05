Kuukausiennuste lupaa lämpöä pitkälle kesäkuuhun: "Nyt ei kannata lähteä Suomen säitä Välimerelle pakoon"

15.–22.5. Ensi viikko (viikko 20) Suomen itäpuolella on laaja korkeapaineen alue. Tuuli puhaltaa enimmäkseen etelästä. Sää on selvästi keskimääräistä lämpimämpää. Sademäärät ovat keskimääräisiä, etenkin länteen ulottuu välillä sadealueita. 22.–29.5. Toukokuun viimeinen viikko (viikko 21) Suomeen vaikuttaa korkeapaineen alue ja sää on yhä selvästi keskimääräistä lämpimämpää sekä vähän keskimääräistä kuivempaa. 29.5.–12.6. Kesäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa (viikot 22 ja 23) Korkeapainetyyppinen sää on yhä todennäköisin vaihtoehto, mutta ennustettavuus heikkenee.