Luvassa ennätyksellinen ininäkesä? Hyttysiä on jo runsaasti ja paarmat ovat vasta kuoriutumassa

Suomalaiset ovat huomanneet alkukesän hyttysmäärän, joka vaikuttaa olevan suuri. Saman havainnon on tehnyt myös tutkija.

– Aika monesta paikkaa on tullut viestiä, että niitä on aika reilusti. Parasta aikaa leikkaan nurmikkoa Suomussalmella ja kyllä täällä ystäviä on, Kainuun ELY-keskuksen ympäristöasiantuntija, hyönteistutkija Reima Leinonen nauraa.