Poliisi pyytää havaintoja tummasta Toyota-farmarista, joka liittyy mahdollisesti Luumäen elokuiseen katoamistapaukseen.
Elokuussa noin 60-vuotias nainen ilmoitettiin kadonneeksi Luumäellä. Katoamista tutkitaan nyt henkirikoksena.
Poliisi pyytää nyt havaintoja henkilöautosta ja sillä kulkeneiden henkilöiden liikkeistä. Kyseessä on tumma Toyota Avensis -farmariauto, joka on vuosimallia 2006.
Tästä Toyotasta poliisi haluaa lisätietoja.POLIISI
Havaintoja pyydetään erityisesti Luumäen ja Ylämaan suunnilta 23. elokuuta alkaen. Poliisi pyytää kaikkia henkilöitä, joilla on riistakameroita alueella, tarkastamaan ja ilmoittamaan poliisille, mikäli auto on näkynyt riistakameran videoilla.
Havainnot ja tiedot voi toimittaa poliisille sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi.
Poliisi kertoo tiedotteessa, että asiasta tiedotetaan enemmän sitten, kun se on mahdollista. Tällä hetkellä tutkintaan liittyvä tiedonhankinta on sellaisessa vaiheessa, että yksityiskohtien avaaminen julkisuudessa saattaisi vaarantaa esitutkinnan onnistumisen.