Kaakkois-Suomen poliisi kertoo uutta tietoa Luumäellä elokuun lopulla tapahtuneesta epäillystä surmasta.
Poliisi epäilee luumäkeläisen miehen surmanneen lähipiiriinsä kuuluneen naisen elokuussa. Nainen ilmoitettiin kadonneeksi elokuussa ja poliisi alkoi pian tutkia tapausta henkirikoksena.
Epäilty on otettu kiinni ja vangittu 3. lokakuuta Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa todennäköisin syin tappoon epäiltynä.
Tutkinnanjohtaja Petri Korpisammalen mukaan tähän mennessä saaduista havainnoista on ollut paljon hyötyä tutkinnassa. Lisää havaintoja toivotaan erityisesti uhrista, noin 60-vuotiaasta naisesta surmaa edeltäneeltä ajalta 18.–24. elokuuta.
Nainen on normaalipainoinen ja noin 170 senttimetriä pitkä.
Poliisi julkaisi kuvan sekä uhrista että rikoksesta epäillyn miehen autosta, vuoden 2006 Toyota Avensiksesta. Autosta pyydetään havaintoja 18. elokuuta–29. syyskuuta väliseltä ajalta Luumäen ja Ylämaan suunnilta.
– Pyydämme myös kaikkia henkilöitä, joilla on riistakameroita alueella, tarkastamaan ja ilmoittamaan poliisille, mikäli auto on näkynyt riistakameran videoilla, tutkinnanjohtaja sanoo.