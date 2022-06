Lupaavia tuloksia: Levinnyt haimasyöpä kutistui kuukausissa uudella hoidolla

Amerikkalaislääkärit kirjoittavat The New England Journal of Medicine -julkaisussa ilmestyneessä tapausraportissa uudenlaisen syöpähoidon hämmästyttävistä tuloksista. Levinnyttä haimasyöpää sairastava potilas sai kasvaimen KRAS-proteiinin mutaatioihin vaikuttavaa CAR-T-soluhoitoa, joka kutisti syöpiä merkittävästi.