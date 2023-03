Lukuisia katkaisuhoitoja, rikoksia ja asunnottomuutta – yli 20 vuotta huumehelvetissä ollut Petri, 42, kertoo tarinansa

Nyt yli 20 vuotta myöhemmin 42-vuotias Pete voi ylpeänä todeta olleensa raittiina yli kuusi vuotta. Sitä ennen hän kuitenkin yritti hakea apua sairauteensa lukuisia kertoja. Pelkästään katkolla mies on käynyt lähes 20 kertaa.

Millaista on elää vakavan päihderiippuvuuden kanssa ja pettyä riittämättömään hoitoon kerta toisensa jälkeen?

"Yksikään ei päätä lapsena, että minusta tulee huumeita käyttävä aikuinen"

Fakta on kuitenkin se, etteivät kaikki ole välttämättä yhtä onnekkaita. Suomessakin kaduilla elää paljon ihmisiä, jotka kamppailevat eriasteisten huumeriippuvuuksien ja ongelmien kanssa.

Usein näky on surullinen: vastassa on ihmisiä, jotka kokevat olevansa arvottomia. He saattavat olla kodittomia, varattomia ja monisairaita, jotka eivät syystä tai toisesta ole päässyt avun piiriin.