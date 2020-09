Lukioiden ja ammattioppilaitosten mahdollinen maskisuositus yllätti kunnat – yksi maski päivässä ei riitä, kuka maskit maksaa? "Kyllä tässä ollaan hämillään"

Monille kunnille toisen asteen oppilaitoksia koskeva maskisuositus tuli yllätyksenä. Kunnat voivat antaa lukioille, ammatillisille oppilaitoksille ja yliopistoille maskin käyttösuosituksen, jos alueen koronaepidemia on kiihtymisvaiheessa.

– Ei siihen ole voitu varautua. Tietysti keskusteluja on käyty, mutta oppilaitosten osalta ei ole aikaisemmin ollut näitä maskisuosituksia. Kyllä tässä varmaan ollaan hämillään ja odotellaan tarkempia ohjeita, joita kovasti tarvitaan, että tiedetään, mitä velvollisuuksia ja vastuita ja miten toimitaan, toteaa Suomen Kuntaliiton opetuksesta ja kulttuurista vastaava johtaja Terhi Päivärinta.

Jyväskylä otti suosituksen heti käyttöön

"Maksajasta ei ole valtakunnallista linjausta"

– Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppimisympäristö on turvallinen. Koulutuksen järjestäjän tulee varautua siihen, että näitä maskeja on saatavilla. Koronaan liittyvät kulut maan hallitus on luvannut korvata täysimääräisesti kunnille ja katson, että koulutuksen järjestäjät kuuluvat tähän samaan kategoriaan, linjaa Kuntaliiton Päivärinta.