Jyväskylä antaa laajan maskisuosituksen: Yli 15-vuotiaiden käytettävä maskia aina kaupoissa ja muissa julkisissa sisätiloissa seuraavat kaksi viikkoa

Taustalla on Jyväskylän koronatartuntojen kasvava määrä ja arvio siitä, että Jyväskylässä on menossa käynnissä taudin kiihtymisvaihe, tiedotteessa kerrotaan.

Tämän viikon aikana Jyväskylän terveydenhuollossa on saatu 37 positiivista testitulosta, ja tarttuvuusluku kaupungissa on viimeisen viikon ajalta nyt 36,5 tartuntaa 100 000 asukasta kohti.

Jyväskylän kaupungin poikkeusolojen johtoryhmän tänään antama maskisuositus on THL:n julkaiseman koronatilanteen kiihtymisvaiheen suosituksen mukainen. Jyväskylässä suositus koskee myös ulkona järjestettäviä tapahtumia, joissa turvavälejä ei muuten voida pitää.

– Maskisuositus on ensimmäinen laajempi toimenpide, jonka Jyväskylä asettaa väestöä koskien. Keinovalikoimissa ovat edelleen mm. ravintoloiden aukioloaikoja koskevat suositukset, kokoontumisrajoitukset sekä erilaisten harrastusten alasajo ja koulujen siirtäminen etäopetukseen. Toivomme kuitenkin, että niitä ei tarvitse ottaa käyttöön vaan maskien käyttö otetaan nyt vakavasti ja jokainen asukas noudattaa turvallisuusohjeita tehostetusti seuraavan kahden viikon ajan, kaupunginjohtaja Timo Koivisto toteaa tiedotteessa.

Suosituksen mukaan yli 15-vuotiaiden on käytettävä maskeja Jyväskylässä seuraavan kahden viikon ajan aina seuraavissa tilanteissa:

– Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää. Suositus koskee myös ulkoilmassa olevia turnauksia ja tapahtumia, joissa on mukana laajoja yleisöjoukkoja ja turvavälejä ei voida muuten säilyttää.

– Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

– Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Julkiset sisätilat ja yleisötilaisuudet, joita suositus koskee ovat:

Opiskelijajärjestöihin vedotaan opiskelijatapahtumien siirtämisen jatkamiseksi

– Tämän viikon tartunnat on todettu pääosin jo aiemmin karanteeniin määrättyjen henkilöiden keskuudesta. Näin he eivät olet vieneet tartuntoja laajoihin yleisöjoukkoihin vaan he ovat olleet jo kotikaranteenissa oireiden alettua, Käsmä rauhoittelee.