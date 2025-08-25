Suora lähetys: Ulkoministeri Valtonen pitää tiedotustilaisuuden

MTV Uutiset seuraa tässä artikkelissa suurlähettiläskokousta. Ulkoministeri Elina Valtosen tiedotustilaisuus alkaa suorana kello 10.30.

Puolustusmenojen kasvattaminen Naton huippukokouksessa kesällä tehtyjen päätösten mukaisesti on välttämätöntä, painotti ulkoministeri Elina Valtonen puheessaan suurlähettiläskokouksessa maanantaiaamuna.

– Prosenttiluvut on muutettava suorituskyvyiksi. Kiirekin on. Vaikka Ukraina saisi jossain vaiheessa rauhan, ei se tarkoita Venäjän imperialismin katoamista, Valtonen toteaa.

Valtosen mukaan Venäjä muodostaa pitkäkestoisen uhkan koko vapaalle maailmalle, eikä Vladimir Putin ole osoittanut aikomusta luopua laittomista laajentumispyrkimyksistään.

– Hän osallistuu neuvotteluihin, nauttii parrasvaloista ja ottaa kaiken, minkä voi, ilman aitoa halua tehdä todellisia myönnytyksiä, Valtonen sanoo.

Valtosen mukaan Suomi osallistuu Ukrainan turvallisuusjärjestelyihin mahdollisuuksiensa mukaan.

Painetta Venäjää kohtaan lisättävä

Valtosen mukaan painetta Venäjää kohtaan on lisättävä, ja EU:lla on siinä keskeinen rooli. Pelkkä aselepo tai rauhansopimus eivät riitä pakotteiden purkamisen perusteeksi.

– Mikäli pakotteista lähdetään kestävän rauhan saavuttamisen jälkeen luopumaan, on sen tapahduttava asteittain ja määriteltyjen tiukkojen ehtojen mukaisesti, Valtonen sanoi.

Valtonen näkee Ukrainan tulevaisuuden paitsi Natossa myös EU:ssa, kunhan korruptiota torjutaan ja hallintoa uudistetaan.

Kansainvälinen yhteisö epäonnistunut Gazassa

Valtonen sanoi Israelin menneen sotatoimillaan Gazassa moninkertaisesti liian pitkälle.

Ulkoministeri listasi tärkeimmiksi tavoitteiksi tulitauon, humanitäärisen hädän lievittämisen ja panttivankien vapauttamisen.

– Tässä koko kansainvälinen yhteisö on toistaiseksi epäonnistunut, Valtonen sanoi.

Ulkoministerin mukaan Suomi edistää kahden valtion mallia, jossa Hamasilla ei ole roolia. Ulkoministeri ei maininnut Palestiinan valtion tunnustamista.

Kommentoi ulkoministeriön sisäisiä ongelmia

Valtonen viittasi puheessaan myös epäasialliseen käytökseen, johon on jouduttu puuttumaan ulkoministeriössä. Valtonen sanoi voimakkaiden toimenpiteiden olevan työnantajan velvollisuus.

– Tilanteen vaatiessa toimimme niin myös tulevaisuudessa. Meidän tässä salissa olevien on tehtävä kaikkemme, että vastaavaan ei olisi enää tulevaisuudessa tarvetta, Valtonen sanoi.

Kesällä Valtonen päätti kutsua Lissabonin-suurlähettilään Titta Maja-Luodon takaisin Helsinkiin ja esittää tämän tehtävän päättämistä edustuston päällikkönä. Taustalla oli henkilökunnan tekemä häirintäilmoitus.

Valtosen mukaan edustustojen päälliköiden valintaprosesseja uudistetaan.

Suurlähettiläskokous kestää keskiviikkoon

Tänään alkaneessa suurlähettiläskokouksessa käsitellään ajankohtaisia ulko- ja turvallisuuspoliittisia kysymyksiä. Paikalla on Suomen ulkomaanedustustojen päälliköitä ja ulkopoliittista johtoa.

Tänään ääneen pääsevät ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) lisäksi pääministeri Petteri Orpo (kok.), puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.).