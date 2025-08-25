Ihminen putosi sängystä ja jäi puristuksiin – pelastuslaitos hätiin

Varsinais-Suomen Mynämäellä tarvittiin varhain maanantaina pelastuslaitoksen apua, kun henkilö putosi sängystä ja jäi käsivarrestaan kiinni vuoteen rakenteisiin.
Palomestari Juha Nieminen Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta kertoo MTV Uutisille, että tapaus sattui ilmeisesti iäkkäämmälle ihmiselle Mynämäellä Häävuorentiellä.
Henkilö oli pudonnut sängystä niin, että hänen käsivartensa oli kiilautunut tiukasti sängyn rakenteiden väliin puristuksiin.
– Kyseessä ei ollut ihan kotisänky, vaan siinä oli jonkinlaisia nostorakenteita. Oli huonoa tuuria, että käsi pääsi luiskahtamaan sinne väliin. Käsittääkseni henkilökunta huomasi tapauksen heti, Nieminen sanoo.
Pelastuslaitos purki sänkyä sen verran, että käsi saatiin vapautettua puristuksista.
Ensihoito tarkasti osallisen voinnin. Vakavilta henkilövahingoilta vältyttiin.
– Tarvetta jatkohoidolle ei käsittääkseni ollut, Nieminen sanoo.