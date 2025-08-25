Auto ajautui Aurajokeen – kolme ihmistä pelastautui

Aurajokeen ajautuneesta autosta pelastautuneet eivät loukkaantuneet vakavasti.IMAGO/Jürgen Held/ All Over Press
Julkaistu 48 minuuttia sitten

Piia Turunen

Kolme ihmistä pelastautui itse Aurajokeen ajautuneesta henkilöautosta maanantaina aamuyöllä.

Henkilöauto ajautui Aurajokeen Turussa risteysalueella Myllysillan kohdalla Itäisellä rantakadulla ennen kello viittä maanantaiaamuna.

– Henkilöautossa olleet kolme henkilöä olivat päässeet itse pois autosta ja ylös joesta ennen pelastuslaitoksen saapumista kohteeseen, kertoo Varsinais-Suomen pelastuslaitos tiedotteessaan.

Osalliset toimitettiin ensihoidon toimesta sairaalaan tarkastettavaksi, mutta tilanteesta ei aiheutunut vakavia henkilövahinkoja.

Ajoneuvo jää jokeen odottamaan nostoa. Se merkitään pelastuslaitoksen toimesta varoittamaan joessa liikkuvia veneilijöitä.

