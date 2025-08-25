Auto ajautui Aurajokeen – kolme ihmistä pelastautui

Kolme ihmistä pelastautui itse Aurajokeen ajautuneesta henkilöautosta maanantaina aamuyöllä.
Henkilöauto ajautui Aurajokeen Turussa risteysalueella Myllysillan kohdalla Itäisellä rantakadulla ennen kello viittä maanantaiaamuna.
– Henkilöautossa olleet kolme henkilöä olivat päässeet itse pois autosta ja ylös joesta ennen pelastuslaitoksen saapumista kohteeseen, kertoo Varsinais-Suomen pelastuslaitos tiedotteessaan.
Osalliset toimitettiin ensihoidon toimesta sairaalaan tarkastettavaksi, mutta tilanteesta ei aiheutunut vakavia henkilövahinkoja.
Ajoneuvo jää jokeen odottamaan nostoa. Se merkitään pelastuslaitoksen toimesta varoittamaan joessa liikkuvia veneilijöitä.