Lukas Hradeckyn kauden huipennukseen liittyy yksi polttava kysymys – "En missään nimessä halua vaikuttaa asiaan"

Leverkusen kohtaa Dublinissa pelattavassa finaalissa italialaisen Atalantan. Alonson tämän kauden voittoreseptissä maalivahtien työnjako on ollut kiveen hakattu: Hradecky, 34, on pelannut liigapelit, kymmenen vuotta nuorempi tshekkivahti Matej Kovar on vartioinut maalia kahta vaille jokaisessa cup-ottelussa. Onkin erittäin todennäköistä, että Kovar on torjuntavastuussa myös Eurooppa-liigan huipentavassa finaalissa.