Huuhkajat-kapteeni ja -tähtivahti Lukas Hradecky toipui juuri parahiksi pelikuntoon Teemu Pukin viimeiseen otteluun Suomen pelipaidassa.

Polvensa elokuun lopulla loukannut Hradecky oli sivussa pelikentiltä yli kaksi kuukautta, mutta palasi maanantaina tositoimiin juuri parahiksi Teemu Pukin Huuhkajat-uran päätösotteluun.

35-vuotias Hradecky myöntää, että päästäkseen Huuhkajien matkaan, oli neuvoteltava Monacon seurajohdon kanssa.

– Sen eteen paiskittiin töitä, että päästiin tänne. Piti vähän seurankin kanssa neuvotella, mutta tästä löytyi hyvä ratkaisu, että sain tällaisen pelin alle. Nyt toivon mukaan Monacossakin alkaa vastuuta tulemaan heti, Hradecky sanoo MTV Urheilulle.

Hradecky vakuuttaa olevansa täydessä pelikunnossa.

– Vähän on teippiä vielä polvessa, mutta ei se haittaa ollenkaan. Teki hyvää olla 90 minuuttia kentällä ja nähdä vähän tilanteita. Valmiina ollaan. Kiva, että pääsi pelaamaan tämän matsin. Se oli yhteinen suunnitelmakin seuran kanssa.