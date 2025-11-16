Maanantaina Tampereella päättyy yksi upea luku suomalaista jalkapallohistoriaa, kun miesten A-maajoukkueen kaikkien aikojen ykkösmaalintekijä Teemu Pukki päättää uransa Huuhkajissa.

Pukin jäähyväisottelussa Tammelan stadionilla vastassa on Andorra maaottelussa, joka päättää maajoukkuevuoden. MM-karsinnat päättyivät perjantaina surkeaan Malta-kotitappioon.



Viime kuukaudet sivussa niin maajoukkueesta kuin seurajoukkueensa Monacon peleistä ollut maalivahti Lukas Hradecky palaa Huuhkajien tolppien väliin, kertoi Palloliitto. Hradeckylle oli tärkeää toipua pelikuntoon Pukin jäähyväisottelua varten.



– Kaikkea ei voi tietenkään kertoa, olemme jakaneet niin monta hetkeä. Se on kaikkea tuplatreffeistä kalsarikänneihin, kaikenlaista on tullut touhuttua. Kentällä hän on ihan ylivoimainen kliininen maalintekijä. Kentän ulkopuolella vielä parempi ihminen, Hradecky tarinoi pitkäaikaisesta ystävästään.



– Meillä tulee olemaan viimeinen tanssi Teemun kanssa. Onneksi sain tämän sauman ja tulin kuntoon. Polvi on nyt enemmän kuin ehjä – kiva olla takaisin.