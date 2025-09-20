AS Monacoon siirtynyt jalkapallomaalivahti Lukas Hradecky joutuu olemaan polvivamman takia kahdeksan viikon ajan poissa peleistä. Loukkaantumisessa myös positiivia puolia näkevä suomalaistähti on pistänyt merkille Huuhkajiin liittyvän kritiikin.

Lukas Hradecky, 35, kävelee suhteellisen reipasta vauhtia Välimeren auringon alla AS Monacon harjoituskeskuksessa, vaikka toinen jalka on polven yli asti paketissa.

– Onneksi elokuun brutaalit helteet ovat ohi, ne olivat kovia suomalaiselle iholle, Hradecky kertoo MTV Urheilulle harjoittelukeskuksen terassilla.

Maisema on hulppea; kolme jalkapallokenttää ja suuri harjoittelukeskus on rakennettu Ranskan puolelle vuoristoon, ja kattoterassilta näkee yli Monacon.

– Ei tämä mikään huono vaihtoehto ole, maisemat ovat kivoja ja pääsee uimaan. Ei elämänlaatu ainakaan huonone Saksaan verrattuna.

Hotellit ja airbnb:t tutuksi

Hradeckyn vaimo ja puolitoistavuotias lapsi tulivat vasta tämän viikon alussa Monacoon. Vielä perhe ei ole päässyt muuttamaan omaan asuntoon, vaan muutto on edessä lokakuun ensimmäisenä päivänä.

– Hotellit ja airbnb:t ovat tulleet tutuksi, Hradecky naurahtaa.

Hradecky osaa myös nähdä pienen positiivisen puolen loukkaantumisessa:

– Nyt on enemmän aikaa olla täällä perheen kanssa.

Hän aloittaa myös ranskan opinnot muutaman muun pelaajan kanssa. Pelikentillä pääkieli on englanti, mutta mies haluaa oppia kielen kunnioituksesta maata kohtaan.

– Se on aika kansainvälinen kieli, olisi jotain kiva saada täältä mukaan.

Lukas Hradecky ehti pelata kolme liigaottelua AS Monacon paidassa ennen loukkaantumistaan.2024 Soccrates Images B.V.

Kansainvälinen joukkue

Saksan Leverkusenista Monacoon siirtynyt Hradecky on viihtynyt uuden joukkueen parissa. Yli kymmenen vuoden ajan Saksassa pelannut maalivahti oli otettu, kun "tässä iässä" paikka AS Monacossa aukeni.

– Eihän tämä ideaalia ole, että loukkaannuin heti. Mutta ne pelit, mitkä pääsin pelaamaan, niin hyvin pääsin joukkueeseen sisälle ja huomasin heti, että tämä on todella kansainvälinen joukkue.

Tällä viikolla käynnistyneestä Mestarien Liigasta Hradeckyllä jää myös osa peleistä väistämättä väliin, sillä toipumista on vielä useiden viikkojen ajan.

– Vähän syö miestä, että en pääse Tottenhamia ja Cityä vastaan pelaamaan.

Hän on kuitenkin kiitollinen, että vamma on "perus jalkapallovamma", eikä mitään pahempaa sattunut.

– Loukkaantumisessa polvi taipui ja sisäside on osittain revennyt. En tullut heti siinä pois, vaan hetken vielä pelasin, hän kertaa tapahtumia.

Vanhimman pelaajan rooli

AS Monacossa pelaa monia nimekkäitä pelaajia, mutta suomalaismaalivahdin mukaan kaikilla pelaajilla on jalat maassa.

– Ulkomaailmaan voi vaikuttaa siltä, että tuo ja tuo on saavuttanut sitä ja tätä, mutta 99 prosenttia meistä on ihan tavallisia kaduntallaajia.

– Paul Pogba on esimerkiksi oikea liima joukkueelle tuolla kopissa, viihtyy kaikkien kanssa ja juttelee joka kieltä.

Entä mikä on muodostunut ensimmäisinä viikkoina Hradeckyn rooliksi?

– Vanhimpana pelaajana varmaan sellainen huolenpito. Uutena pelaajana pitää tietenkin alussa opetella tavoille, hoitaa oma pelipaikka ja auttaa joukkuetta siinä. Jos joku kyselee neuvoja, olen niitä valmis antamaan. Kokenuthan minä olen, olen tarpeeksi kauan tätä meidän lajia pelannut.

"Vain hyviä kokemuksia päävalmentaja Friisistä”

Polvivamma esti Suomen ykkösmaalivahdin osallistumisen myös Huuhkajien viimeisimpään karsintapeliin Puolaa vastaan. Hän kuitenkin seurasi tapahtumia tiiviisti.

– Sääli, että Puola-peli meni miten meni, menetimme siinä ison mahdollisuuden. Yritetään kaivaa lopuista peleistä niin monta pistettä kuin mahdollista. Ehkä ihmeitä tapahtuu, itsellä on jätkiin täysi luotto.

Huuhkajien päävalmentaja Jacob Friis on ollut Puolalle kärsityn häviön jälkeen otsikoissa aika kriittisessä valossa. Hradeckyn mielestä jopa hämmästyttävän kriittisessä.

– En oikein ymmärrä, mistä se (kriittisyys) tuli. Puola oli parempi, meillä oli uusia pelaajia matkassa. Itselläni on vain hyviä kokemuksia Friisistä.

Marraskuun karsintapeleihin osallistumisen Hradecky näkee mahdollisena.

– Se on mahdollinen ja se on tähtäyksenä.