Lukas Hradecky C Moren asiantuntijatiimiin!

Bayern 04 Leverkusenin kapteeni Lukas Hradecky on Suomen tämän hetken kirkkaimpia jalkapallotähtiä ja rakastetuimpia jalkapallopersoonia. Mittavalla kansainvälisellä urallaan hän on voittanut Tanskan Cupin Esbjergissä ja Saksan Cupin edellisen seuransa Eintracht Frankfurtin kanssa.

Kapteenin nauhaa myös A-maajoukkueessa kantava Hradecky on torjunnoillaan ja johtajuudellaan ollut Huuhkajien viime aikaisen menestyksen ja historiallisen EM-lopputurnauspaikan avainpelaaja.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

C Moren maineikkaan asiantuntijatiimin vahvuuteen liittyvä Suomen luottomaalivahti on valittu peräti viidesti Vuoden jalkapalloilijaksi ja vuonna 2020 myös Vuoden urheilijaksi. Hradecky on lisäksi harvoja suomalaisia, jotka ovat urallaan pelanneet sekä Mestarien liigassa että Eurooppa-liigassa.

– Toivotan "Luken" erittäin lämpimästi tervetulleeksi meidän futistiimiin. Luke on erittäin ajan hermolla mitä tulee kansainväliseen huippufutikseen. Kaikkein eniten odotan kuitenkin niitä hetkiä, kun lähetyksissä saa ja pitää ottaa kantaa erilaisiin tapahtumiin, tilanteisiin tai ilmiöihin. Sanoisin näin, että Luke saa meiltä tilaa persoonalleen ja joskus jopa tarjoillaan syöttö suoraan jalkaan. En malta odottaa syksyä! iloitsee C Moren studioisäntä Peetu Pasanen.

Isommassa roolissa Hradecky tullaan näkemään MTV:n ja C Moren kanavilla erityisesti jalkapallon MM-turnauksen aikana 21.11.-18.12. Debyyttinsä C Moren tiimissä Hradecky tekee kuitenkin jo UEFA Super Cupin aikaan. Keskiviikon lähetyksessä kuullaan Hradeckyn näkemyksiä Super Cupissa ensimmäistä kertaa pelaavasta entisestä kotiseurastaan Eintracht Frankfurtista.

– Frankfurtissa on jo pitkään tehty maltillista, rehtiä ja pitkäjänteistä työtä. On ollut ilo seurata, miten he ovat nousseet ehdottomasti ansaitsemaansa asemaan: pelaamaan Eurooppa-pelejä vuodesta toiseen. Kun yksittäisistä tapahtumista puhutaan, Super Cup on kenties Frankfurtin seurahistorian isoin matsi. Eurooppa-liigan finaali tietysti toinen, mutta nyt pelataan kuitenkin Mestarien liigan voittajaa Real Madridia vastaan, joten eiköhän se tuo extramaustetta peliin, Hradecky summaa.