Real Madrid ja Frankfurt kohtaavat Helsingissä – Super Cup näkyy myös ilmaiseksi MTV3-kanavalla

Jättiottelu Super Cup on arvoltaan, kansainvälisen kiinnostuksen osalta sekä tuotannon kokoluokassa suurimpia yksittäisiä otteluita, mitä Suomessa on koskaan järjestetty. C More ja MTV vastaavat ottelun kansainvälisestä tv-tuotannosta.

– Olympiastadionille rakentuvaa tapahtumaa ja tv-tuotantoa on suunniteltu syksystä lähtien. Ottelun tuotanto on lähes Mestarien liigan finaalin kokoinen. Sen tekeminen on meille hieno haaste. Tämä tapahtuma on samalla täydellinen lähtölaukaus C Moren upeaan jalkapallosyksyyn, avaa puolestaan urheilun ohjelmapäällikkö Markus Autero.